Así es como puedes transformarte en un emprendedor con mentalidad moonshoot

La escuela de negocios IEBS organizó por primera vez en México el evento The Next About Digital Leaders que reunió en Garage Cluster Polanco a expertos del sector digital, directivos y profesionales del management para debatir sobre las organizaciones del futuro y cómo serán sus nuevos líderes.

Es momento de pensar en grande (muy grande). Mientras hay gente que quiere crecimientos del 10%, otras personas están viendo cómo crecer 10 veces. Los moonshots son metas enormes que movilizan. Por eso, debes buscar un gran problema, una solución radical y tecnología de punta, disruptiva. Un ejemplo son estos propósitos: Google: organizar la información del mundo. TED: ideas que valen la pena difundir o Tesla: acelerar la transición al transporte sostenible.

Así lo expuso Néstor Márquez, top voice en Linkedin en su conferencia Liderazgo exponencial y el futuro de las organizaciones, durante The Next About Digital Leaders, un evento gratuito organizado por la escuela de negocios digital IEBS. Expertos del sector digital, directivos y profesionales del management se reunieron en Garage Cluster de Polanco para debatir sobre las empresas del futuro y cómo serán sus nuevos líderes. The Next About Digital Leaders ya se ha realizado con éxito en Madrid y Barcelona y ahora llega por primera vez a México.

Astro Teller, el capitán de Moonshots y encargado de los laboratorios Google X, dice que los moonshots son sueños, que se convierten en planes y que pasan rápidamente a la ejecución. “¿Qué hacemos nosotros? Mi proyecto aunque ya me di cuenta que no va a funcionar lo sigo empujando y empujando, lo que va a ser una condena para mi empresa y mi carrera. Debemos buscar que los proyectos fracasen lo antes posible”, expresó Néstor Márquez también CEO de Grupouno México y Presidente del Institute for Exponential Growth (INSTEG).

La agenda de The Next About Digital Leaders comenzó con la ponencia La Revolución Educativa, presentada por Oscar Fuente, fundador y director de IEBS Business School, una escuela de negocios creada en 2009 para que emprendedores, empresarios y ejecutivos transformen a sus organizaciones mediante la innovación, emprendimiento, ética y sostenibilidad.

“Debemos transformar la educación para adaptarla a la velocidad de los cambios aplicando la tecnología; así como utilizar el Big Data para crear experiencias de aprendizaje únicas y memorables para cada alumno”

Oscar Fuente.

Salvador Rochin dio la conferencia Insurtech: la visión tecnológica en el sector financiero. Él es CEO de Napify, una aplicación móvil que ayuda al usuario a ahorrar dinero en el seguro de automóvil si es buen conductor.

Salvador vivió la primera parte de este año en Silicon Valley y a raíz de esto aprendió que lo que realmente genera disrupción en este mundo complicado de las startups son tres cosas: lo primero es estar centrados en el usuario. Hablar todos los días con clientes potenciales y usuarios acerca de cuáles son sus problemas con la app. Lo segundo es análisis de data. Tener la capacidad de recolectar información para brindar mejores servicios y productos. Lo tercero es identificar en qué parte de la cadena de valor entra tu negocio. Agrega dos variables para hacer disrupción: “mejorar la experiencia del usuario y hacerlo a bajo costo. Vale mucho la pena enfocarse en eso”, señaló.

Hubo otros líderes digitales de la talla de Emmanuel Olvera, country manager de Empleos TI con la ponencia “El reto del talento en la transformación digital”. Baltazar Rodríguez, consultor estratégico en tecnología de IBM, dio una plática acerca de “La transformación de los negocios mediante inteligencia artificial” y Luis Macín, vicepresidente de e-Commerce en Nestlé México, presentó La tecnología como oportunidad para crear modelos de negocios. Caso Nestlé.

También hubo una mesa de debate llamada “El rol de los líderes digitales”, moderada por Oscar Fuente. En ella participaron Santiago José Castro, el rector más joven de la Universidad la Gran Colombia y Chief Learning Officer (CLO) de Lottus Education y Natalia Pancardo, directora de marketing en México y Latinoamérica de IUV Universidad; además de los ponentes anteriores.