Esto es lo que debes de saber antes de aceptar ser aval de otra persona

The New Employee Manual

Ultimate Guide to LinkedIn for Business

No B.S. Marketing to the Affluent

Por estas razones, si te piden ser aval, la recomendación es negarse desde el principio si no tienes la seguridad de cómo es el comportamiento del endeudado. Si aceptas, no pierdas de vista al deudor, y pregunta en todo momento cómo va con sus pagos e intereses incluídos. Por último, como aval, tienes derecho a pedir un comprobante de cada pago que tu avalado haya abonado a la deuda. ¡No te dejes engañar!

En México, ser aval de un mal pagador es una de los principales causas que las personas argumentan para estár boletinadas en Buró de Crédito . Según un sondeo realizado por Coru.com y Brad Engagment, las principales razones por las que las personas no pagan los adeudos registrados en su historial crediticio son: estar en proceso de llegar a un acuerdo para negociar la deuda (32%), no tener trabajo (17.5%) y la deuda es por ser aval de otra persona (16%). Además de que no es una deuda propia (11%), se prestó la tarjeta de crédito a otra persona (10.5%) y otras razones (7%).

Para que no te embarquen y tengas que pagar lo que no te corresponde, te sugerimos tomar en cuenta estas recomendaciones si alguien te pide que seas su aval.

I agree to the Entrepreneur Privacy Policy and Terms of Use .

Last Name

First Name

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.

Don't have an account? Sign Up

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.