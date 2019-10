Microsoft le gana un contrato millonario a Amazon para dar cómputo en la nube al Pentágono

The New Employee Manual

No es ningún secreto que Trump no es fanático del CEO de Amazon, Jeff Bezos . El mandatario acusó al gigante del comercio electrónico de sacar a miles de minoristas del negocio sin pagar su parte justa en impuestos. Además, Trump ha criticado muchos reportajes publicados por The Washington Post , un periódico propiedad de Bezos.

La noticia está causando gran sorpresa en la industria porque el rival de Microsoft en el espacio de la computación en la nube, Amazon , era considerado el favorito para ganarse el contrato JEDI según los expertos The New York Times . Pero en julio, el presidente Donald Trump dijo que estaba considerando intervenir para adjudicar el contrato JEDI, citando quejas hechas por los otros postores, incluidos Microsoft, Oracle e IBM.

