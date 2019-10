Tim Cook revela la verdadera razón por la que decidió ser honesto con su sexualidad

The New Employee Manual

Ultimate Guide to LinkedIn for Business

No B.S. Marketing to the Affluent

A Cook no le preocupaba ser o no discriminado en su compañía, sino afuera de la misma, pues señala que el mundo todavía no es amigable con las personas homosexuales en muchos países. “Todavía hay la mitad de los estados en los que puedes ser despedido por ser gay o transgénero”.

I agree to the Entrepreneur Privacy Policy and Terms of Use .

Last Name

First Name

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.

Don't have an account? Sign Up

Entrepreneur members get access to exclusive offers, events and more.