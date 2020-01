Aprende cómo relacionarte con los demás y amplía tu círculo social

Conoce el rasgo de personalidad que diferencia a las personas que saben relacionarse de las que no.

Founder and Chief Visionary Officer of BNI

January 15, 2020 4 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

¿Te has dado cuenta de que la gente modesta no piensa menos de sí misma, sino que piensa menos en sí misma? Algunas de las personas que mejor saben relacionarse son modestas, sencillas, humildes. De hecho, muchas de las personas más exitosas que conozco son considerablemente humildes. Mi experiencia me ha llevado a creer que ser modesto y ser exitoso no tienen que ser mutuamente excluyentes.

Recuerdo haber ido a un evento político cuando era adolescente. Había decidido que quería entrar en la campaña de un individuo en particular que admiraba. Conocí a esta persona durante el evento. Me lo presentó alguien de su campaña, una persona de alto rango dentro del partido. En cuando supo que yo sólo era un modesto estudiante universitario, perdí su atención casi de inmediato. Sus ojos se perdieron en busca de alguien más exitoso que yo.

Terminó siendo bastante despectivo y me pareció increíblemente arrogante. Tras ese encuentro, decidí no apoyar su campaña. En lugar de eso, elegí a alguien más que se postulaba para un puesto diferente. Esta persona era social y amable. Era respetuoso cuando “parecía” que la otra persona no tenía mucho que ofrecer. Hablaba con cualquier persona, rico o pobre, educado o no educado. Apreció que me involucrara en su campaña. A los seis meses terminé manejando toda su campaña regional. Le dediqué cientos de horas y lo ayudé a ganar. Esto me enseñó muchísimo sobre el tipo de líder que quería ser conforme fuera teniendo éxito en la vida.

La humildad no cuesta nada, pero genera increíbles resultados. Ser humilde suena sencillo, ¿pero qué es en realidad? Afortunadamente, hay muchas cosas que pueden ayudarle a alguien a mostrar su humildad y modestia. Aquí una lista de algunas que creo son importantes:

Su ego no entra a la habitación antes que ellos. Este es el rasgo que sobresale por encima de todos en un buen líder.

Este es el rasgo que sobresale por encima de todos en un buen líder. Son accesibles, lo que significa que son amigables y que se puede hablar con ellos fácilmente.

lo que significa que son amigables y que se puede hablar con ellos fácilmente. Durante una conversación , escuchan y hacen preguntas.

, escuchan y hacen preguntas. Mantienen el contacto visual y participan en la discusión. Mostrar interés genuino puede hacer la diferencia a la hora de comunicarse.

Mostrar interés genuino puede hacer la diferencia a la hora de comunicarse. Se sienten cómodos haciendo a la gente sentir cómoda y agradeciéndoles cuando es necesario.

y agradeciéndoles cuando es necesario. Los individuos humildes tienden a tener una “mentalidad de abundancia” y tienden a enfocarse en soluciones en lugar de pregonar problemas.

y tienden a enfocarse en soluciones en lugar de pregonar problemas. Son conscientes de las situaciones y tienen una gran inteligencia emocional.

y tienen una gran inteligencia emocional. No se centran en ellos mismos. Conocen sus fortalezas y se sienten cómodos con quiénes son, pero no se comportan como si el mundo girara alrededor de ellos.

Conocen sus fortalezas y se sienten cómodos con quiénes son, pero no se comportan como si el mundo girara alrededor de ellos. Y lo más importante: ponen en práctica lo que yo llamo “Ganancia de generosos”. Viven su vida con una cierta cantidad de altruismo y se esfuerzan por hacer una diferencia para los demás.

Conforme nos volvemos más exitosos en la vida, mantener la humildad es fundamental. Todos hemos conocido a personas cuyo ego entra antes que ellos, que se comportan de forma pretenciosa y esperan ser el centro de atención. Yo no creo que esto le sirva a la gente a largo plazo.

Nadie es perfecto en esto, no todo el tiempo. El proceso es un camino, no un destino. Es algo por lo que todos debemos esforzarnos siempre. En grandes eventos de networking, sé que tuve un buen día cuando la gente me dice que les sorprende lo fácil que fue hablarme o que les parezco una persona normal. Creo que hay una “persona normal” en todos nosotros y mostrarla a los demás es parte de ser humilde.

Si logras el éxito en los negocios, esfuérzate por deshacer las expectativas de los demás y demuestra una humildad real. Intenta ser una persona atenta y amable, tanto como experta y exitosa.

Por sobre todas las cosas, recuerda que la gente humilde no piensa menos de sí misma, ¡sólo piensa menos en sí misma!