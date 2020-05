Hipocondriacos y desconfiados: Así seremos en el mundo post Covid-19

May 26, 2020 5 min read

Aunque solo han pasado unas cuantas semanas, el mundo que dejamos atrás cuando nos confinamos para frenar la propagación del Covid-19 no volverá. No solo porque todavía falta mucho tiempo para que una vacuna efectiva contra este coronavirus llegue a los mercados y esté al alcance de todos, sino porque el distanciamiento social va a dejar resacas psicológicas reales en todos nosotros que simplemente no nos permitirán volver a ser como antes.

La firma consultora de innovación Opinno publicó el informe Restart: 10 Tendencias Post Covid-19 en el que se analiza cómo esta pandemia nos está cambiando día a día y darán como resultado una nueva realidad.

Cosas como la salud, la higiene, el miedo a las aglomeraciones serán parte de nuestra vida según Opinno.

Estas son las 10 actitudes que cambiarán en nosotros como resultado de la pandemia.

1. Hipocondría social

Imagen: Depositphotos.com

Según el informe, viviremos con el temor de contagiarnos o exponer a nuestros seres queridos a alguna enfermedad por mucho tiempo. Es decir, daremos prioridad a la salud, la higiene, el ejercicio, el wellness y a la medicina preventiva.

2. Una especie de agorafobia

Imagen: Depositphotos.com

¿Recuerdas el último concierto al que asististe? ¿Irías a un evento así en las condiciones actuales del mundo? Según diversas perspectivas, gracias al efecto de la pandemia evitaremos las aglomeraciones, evitaremos el contacto físico tanto como sea posible y daremos prioridad a los espacios abiertos. ¿Y el transporte público?

Según Oppino evitaremos hacer traslados innecesarios para no exponernos en el transporte público.

3. El regreso de las reparaciones

Imagen: Depositohotos.com

La crisis económica que nos está dejando el encierro prolongado también provocará que busquemos gastar menos y ahorrar más. Es decir, crecerá el estilo de vida low cost en el que se prioriza reparar y reciclar antes de gastar en cosas nuevas.

4. El consumo local será el rey

Imagen: Anton Khmelnitsky vía Unsplash

El instinto de comunidad hará que surja una especie de “patriotismo industrial”, como dice Opinno, lo que impulsará el consumo local. Esto en parte debido a que la globalización será redefinida y porque la pandemia ya ha forzado a millones de empresas a remodelar sus cadenas de suministro y base de proveedores para seguir operando pese al cierre parcial de las fronteras.

5. Nuevos héroes

Imagen: Nielson Caetano-Salmeron vía Unsplash

La importancia de los trabajadores esenciales será más reconocida. Empleados como transportistas, vendedores en supermercados, personal de limpieza, médicos, enfermeras y demás será más respetado en la mayoría del mundo (esperemos que este fenómeno se repita en México).

6. Primero, digital

Imagen: visuals vía Unsplash

El efecto directo que el miedo a las interacciones persona a persona nos dejará es que priorizaremos las actividades digitales. El teletrabajo, las videoconferencias y el entretenimiento por internet llegaron para amoldarse a nuestra nueva rutina y no se van a ir. Mejor dicho, no querremos que se vayan. No iremos a juntas de trabajo o citas del otro lado de la ciudad si estas se pueden resolver con una cita en Zoom, por ejemplo.

Los gobiernos digitales deberán volverse una realidad para impulsar la reactivación económica.

Por su puesto, de la mano del crecimiento del mundo digital, la búsqueda de ciberseguridad será parte fundamental de nuestra vida.

7. Trabajo realmente colaborativo

Imagen: Depositphotos.com

Estaremos más pendientes de los problemas de nuestra comunidad, en especial de los de nuestras familias y amigos. El distanciamiento social nos ha forzado a pasar más tiempo con “los nuestros”. Por eso, empresas que hayan tenido acciones solidarias durante la pandemia serán favorecidas por los consumidores, en caso de que llegue una nueva crisis.

8. Seremos más desconfiados

Imagen: Depositphotos.com

La infodemia que hemos vivido a la par de la crisis sanitaria nos ha hecho más recelosos de los fake news. En el futuro, y conforme se vean los resultados finales de las estrategias sanitarias en cada país, seremos más exigentes con la calidad de la información que consumimos y rechazaremos las estrategias manipuladoras y las mentiras.

9. Buscaremos el balance entre libertades y privacidad

Imagen: Depositphotos.com

Según los analistas de Opinno, seremos una sociedad más sensible que tendrá en muy alta estima la importancia de la libertad y la privacidad, esto debido a las restricciones a la movilidad que hemos experimentado.

10. Más verdes

Imagen: Noah Buscher vía Unsplash

El efecto que la hiperglobalización del mundo tuvo en el impulso del Covid-19 será algo que no se nos olvidará tan fácilmente. Así como buscaremos ahorrar más, trataremos que los que hagamos con nuestra vida (abrir un negocio o tener una familia) tenga un efecto positivo en la comunidad y sea sostenible y sustentable.

¿Cuál efecto de los mencionados ya ves en tu persona o en tus seres queridos?