Spotify se convierte en el líder del mercado de los podcast y crea tensión en su competencia

Spotify adquirió esta semana “Experiencia de Joe Rogan”, el podcast estadounidense más escuchado con 190 millones de descargas por mes según datos de The Wall Street Journal, y de esta forma se posicionó como el líder mundial en el mercado de los podcast, situación que generó resistencia en su competencia.

En tan sólo 16 meses la plataforma de streaming de audio ha invertido más de 600 millones de dólares en editores para convertirse en un gigante de este sector. De acuerdo MIDiA Research, Spotify ya había superado a Apple como el primer medio para escuchar estos contenidos en el primer trimestre del año, tanto en América del Norte como en Reino Unido.

Mark Mulligan, director de MIDiA Research explicó que lograron esto de una forma muy rápida, pero que los beneficios directos son actualmente bajos ya que estima que los ingreso publicitarios por podcast son del 1% en Spotify. Asimismo, agregó que esta es una apuesta de la plataforma para diversificar sus ingresos, sin embargo, les tomará mucho tiempo alcanzar sus objetivos.

Es importante mencionar que la plataforma no paga derechos por los podcast como si lo hace con la música y en su versión gratuita coloca anuncios en ellos “sin que nada del dinero vaya a los creadores”, dijo Nick Hilton, cofundador de la productora de podcast británica Podot.

Hilton añadió que no le sorprendería una reacción de oposición por la adquisición del podcast más escuchado en Estados Unidos.

El temor y oposición a estas acciones tanto de Spotify como de algunos nuevos actores en la industria del podcast se genera alrededor de la pérdida del formato abierto que poseen este tipo de materiales, de poder ser escuchados en diversas plataformas. Y de que los productores se vean privados de los ingresos por publicidad que capturaría el gigante del streaming de música.

Fuck Spotify, and fuck any “podcast” that’s only playable in one app. — Marco Arment (@marcoarment) May 19, 2020

Marco Arment, creador de la plataforma de podcast Overcast, comentó que “hasta cierto punto, deberíamos preocuparnos de que Spotify esté bloqueando con éxito partes enteras de este ecosistema abierto” y agregó que no sería bueno en absoluto si se llegará al punto de tener que pasar por dicha plataforma para monetizar un programa.

Otros gigantes de la radio tales como iHeart o The New York Times no practican el formato de exclusividad y están disponibles en diferentes plataformas.

Quizá Spotify preocupa a más de uno en el sector pero no amenaza la diversidad de contenido. El sector publicitario está repartido en el 1% de los podcast que existen, que son más de un millón, de acuerdo al motor de búsquedas Listen Notes. Otros dependen de contribuciones financieras de los oyentes que pueden ser obligatorias o no.

Según Mark Mulligan, será un mercado más segmentado, una combinación de grandes y pequeños pero no solo uno u otro.