Ver en vivo el histórico lanzamiento del cohete tripulado de la NASA y SpaceX

May 27, 2020 4 min read

Este sábado 30 de mayo a las 2:22 MX la tarde la empresa SpaceX de Elon Musk intentará por segunda vez enviar dos astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI). El primer intento hecho el 27 de mayo tuvo que ser cancelado 17 minutos antes del lanzamiento debido a que las condiciones climáticas no aseguraban la integridad de los pasajeros.

La misión llamada Demo-2 marcará un hito en la historia de la exploración espacial pues se tratará de la primera ocasión en la que una empresa privada ponga a seres humanos a órbita y se espera que sea el primer paso real para en un futuro cercano volver a la Luna de manera sostenible y en su momento, colonizar Marte.

El lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX se da para mantener la presencia de astronautas estadounidenses en la EEI, pese a que la NASA había cerrado la mayoría de sus operaciones debido a la pandemia de Covid-19.

1. EU vuelve a viajar al espacio desde su propio suelo

Estados Unidos no ha lanzado astronautas desde su propio suelo desde que dió por terminado el Programa del Transbordador Espacial en 2011 debido a sus altos costos. Desde entonces, los ingenieros americanos se han tenido que transportar a la EEI desde Rusia con la nave espacial Soyuz.

2. Abre las puertas a la exploración espacial comercial

La NASA concedió contratos a empresas como SpaceX para encontrar alternativas menos costosas o reutilizables. La Agencia Espacial de EU ha invertido varios millones de dólares en el desarrollo de SpaceX de la cápsula Dragon para transporte de carga.

3. Cómo será el despegue

Según datos de la NASA, el despegue será a las 3:22 pm ET (15:33 tiempo de la Ciudad de México) desde el Centro Espacial Kennedy de Florida en el “Pad 39A”, el mismo que en su momento vio nacer los vuelos de las misiones Apolo, incluso el del legendario alunizaje de 1969.

Si el clima impidiera el lanzamiento esta tarde, la Agencia Espacial volvería a intentarlo el 31 de mayo.

4. Quién vuela al espacio

Los astronautas veteranos y pilotos militares Robert Behnken, de 49 años, y Douglas Hurley, de 5, manejarán la nave Crew Dragon, la quinta en tener el sello de aprobación de la NASA para viajar al espacio con seres humanos después de los Mercury, Gemini, Apolo y el Space Shuttle.

Behnken y Douglas volarán 19 horas hasta la Estación Espacial Internacional y pasarán 110 días trabajando en su laboratorio una vez que lleguen.

5. ¿Los astronautas llevarán el Covid-19 al espacio?

No. Los viajeros han estado en cuarentena estricta y se han implementado medidas de seguridad como tener dos salas de control de vuelo para que cuando sea el cambio de turno se pueda usar una nueva mientras la otra es desinfectada a profundidad.

6. ¿Dónde puedo ver el lanzamiento?

La NASA ha pedido limitar el número de medios que cubran de manera presencial el lanzamiento para evitar las aglomeraciones de cara al Covid-19.

Por eso ha puesto a disposición de los internautas de todo el mundo la transmisión en vivo del lanzamiento que podrás ver aquí.

Targeting 4:33 p.m. EDT today for Falcon 9’s launch of Crew Dragon with @NASA astronauts on board. Teams are closely monitoring launch and downrange weather → https://t.co/bJFjLCilmc pic.twitter.com/XyyT9YgESB