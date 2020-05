Twitter advierte por primera vez que un mensaje de Donald Trump es engañoso

May 27, 2020 4 min read

Twitter alentó por primera vez a sus usuarios a verificar unos tuits enviados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiendo que unas afirmaciones hechas por el mandatario sobre el voto por correo fueron falsas y que sus verificadores de hechos las habían desmentido.

La notificación, que muestra un signo de exclamación azul debajo de los tuits, insta a los lectores a “conocer los hechos sobre las papeletas de voto por correo” y los orienta a una página con artículos de noticias e información de verificadores de hechos que desacreditan la afirmación del presidente.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....

“Trump hace una afirmación sin fundamento de que las boletas por correo conducirán a un fraude electoral”, dice Twitter en un “fact checking” debajo del posteo. Además, en una sección llamada “Lo que necesitas saber“, corrige tres afirmaciones falsas o engañosas hechas en los tuits.

Trump había dicho en unos tuits que las papeletas por correo serían “sustancialmente fraudulentas” y darían lugar a una “elección fraudulenta”.

Twitter confirmó que esta es la primera vez que aplica una etiqueta de verificación de hechos a un tuit del presidente, en una extensión de su nueva política sobre “información engañosa” presentada este mes para combatir las “fake news” sobre el coronavirus.

Twitter prohíbe explícitamente cualquier contenido que podría intimidar a los votantes, pero un portavoz de la compañía dijo que los tuits del presidente sobre las papeletas por correo no violaban esa política.

Donald Trump, amenazó el miércoles con regular o cerrar empresas de redes sociales, un día después de que Twitter agregó por primera vez una advertencia en algunos de los tuits del mandatario para que los lectores verifiquen sus afirmaciones.

Sin ofrecer pruebas, Trump reiteró sus acusaciones de sesgo político por parte de dichas plataformas tecnológicas en un par de tempranas publicaciones en Twitter.

“Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos enérgicamente o las cerraremos, antes de que podamos permitir que eso suceda”, señaló.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....