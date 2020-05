5 ვებგვერდი, სადაც SpaceX-ის ისტორიული კოსმოსური ხომალდის გაშვებას შეგიძლიათ უყუროთ

May 27, 2020 1 min read

28 მაისს, თბილისის დროით 00:44-ზე გავხდებით ისტორიული ფაქტის მომსწრე, ილონ მასკის მიერ შექმნილი კომპანია SpaceX, დაარსებიდან 18 წლის შემდეგ პირველ ადამიანებს გაუშვებს კოსმოსში. ეს იქნება კომერციული კომპანიის მიერ კოსმოსში ადამიანების გაგზავნის პირველი ფაქტი და ასევე ამერიკელი ასტრონავტების პირველი კოსმოსური მოგზაურობა 2011 წლის შემდეგ.

24 მაისს რეპეტიციამ წარმატებით ჩაიარა და ყველაფერი მზადაა ფრენისთვის!

SpaceX and @NASA completed a full rehearsal of launch day activities with @AstroBehnken and @Astro_Doug ahead of Crew Demo-2 pic.twitter.com/n3B2BBBmnq