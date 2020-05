Japón pagará las vacaciones de sus ciudadanos para para reactivar el turismo

May 28, 2020 2 min read

Como muchos otros países del mundo, el turismo en Japón se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus. Por ello, las autoridades del país van a poner en marcha un plan para finales de julio con el programa ‘GoTo Travel’ (Vamos a viajar) para así reactivar la industria.

Imagen: Depositphotos.

Este programa se trata de otorgar a los turistas nacionales japoneses cupones especiales para cubrir una parte de los gastos del viaje. De acuerdo con Kyodo News, la suma total de descuentos será de hasta 185 dólares por día, es decir 20 mil yenes.

Este dinero se podrá usar en restaurantes y tiendas. No obstante, no cubre los gastos de transporte. Se harán vigentes a través de las reservas en agencias de viajes japonesas o directamente en hoteles y posadas locales. Para este fin, se han destinado 1.35 billones de yenes, unos 12.5 millones de dólares.

Imagen: Depositphotos.

Esto es un asomo de esperanza para los japoneses, ya que la afluencia esperada de visitantes para esto año se desvaneció al aplazarse los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Según una encuesta realizada por Tokyo Shoko Reasearch, 31 compañías en el negocio del hospedaje se estaban preparando para declararse en quiebra en abril, debido a la pandemia.

Imagen: Depositphotos.

El lunes, el primer ministro, Shinzo Abe, levantó el estado de emergencia sanitaria en Tokio y sus alrededores. Así que, para ellos esto es un parteaguas para el regreso a la “normalidad”.

Es importante mencionar que algunos medios dijeron que esta medida también incluía a turistas extranjeros, sin embargo, la Agencia de Turismo Japonesa aclaró a través de Twitter que la iniciativa es sólo para turistas nacionales.

the Go to Travel Campaign under consideration by the Japanese government is to stimulate domestic travel demand within Japan after the Covid-19 pandemic and only cover a portion of domestic travel expenses.(2/2)