თბილისში პირველად გაიმართება საერთაშორისო ფორუმი "State and IT Eurasian Forum"

September 11, 2020 2 min read

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

2020 წლის 15-16 სექტემბერს, თბილისში სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში, გაიმართება ყოველწლიური საერთაშორისო ფორუმი „StrategEast State and IT Eurasian Forum“. ფორუმი ორგანიზებულია აშშ-ში დაფუძნებული „StrategEast“ ცენტრის მიერ, რომელიც ყოველწლიურად თავს უყირის IT - საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებით დაინტერესებულ სუბიექტებს. გასულ წელს ფორუმი უკრაინაში გაიმართა, ხოლო წელს ამ საერთაშორისო ღონისძიებას საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს.

ფორუმი თავს მოუყრის IT ინდუსტრიის ლიდერებს, მაღალი რანგის ამერიკელ, ევროპელ და რეგიონის ოფიციალურ პირებს, საერთაშორისო საფინასო ინსტიტუტებს, „Think Tank“-ებს, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და გლობალურ ტექ-ანტერპრენერებს.

COVID-19 პანდემიის შეზღუდვებიდან გამომდინარე, ფორუმი გაიმართება უჩვეულო - ონლაინ და ოფლაინ ფორმატებით. მონაწილეთა ერთი ნაწილი ისაუბრებს სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიის დარბაზიდან, ხოლო მეორე ნაწილი, ვინც საქართველოში არ იმყოფება, ღონისძიებას ონლაინ კონფერენციის ფორმატით შემოუერთდება. ღონისძიების პირდაპირი ეთერი საშუალებას მისცემს თემით დაინტერესებულ აუდიტორიას ონლაინ ადევნოს თვალი ფორუმის მსვლელობას.

ფორუმის მთავარი მომხსენებელი იქნება პროფესორი ბეატა ჯავორიკი (Prof. Beata Javorcik) - ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარი ეკონომისტი. ფორუმის დადასტურებულ გამორჩეულ მომხსენებლებს შორის ასევე იქნებიან:

არკადი დობკინი - EPAM Systems, პრეზიდენტი (აშშ);

დოქტორი კაუშ არჰა - USAID სტრატეგიული ჩართულობის უფროსი მრჩეველი;

დოქტორი გრიგორი ასმოლოვი - კინგს კოლეჯი (UK);

სებასტიან მოლინესი - მსოფლიო ბანკის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური დირექტორი (USA);

ალექსანდრე ბორნიაკოვი - ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრის მოადგილე (Ukraine);

ვიტალი ტარლევი - ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სახელმწიფო მდივანი (Moldova);

რაშად აზიზოვი - ინოვაციებისა და ციფრული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, ტრანსპორტის, კომუნიკაციების და მაღალი ტექნოლოგიების სამინისტრო (Azerbaijan);

პაველ კოკტიშევი - ნაციონალური საინფორმაციო კომუნიკაციების ჰოლდინგის „ZERDE” საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე (Kazakhstan);

ირაკლი ნადარეიშვილი - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე (Georgia);

ნიკოლოზ გაგუა - ფინანსთა მინისტრის მოადგილე (Georgia);

თამარ ქიტიაშვილი - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე (Georgia);

ავთანდილ კასრაძე - საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე.

StrategEast State and IT Eurasian Forum - ის პლენარულ და პანელურ სესიებზე განხილული იქნება შემდეგი თემები:

შრომის ბაზრის ტექნოლოგიური მომავალი;

საჯარო სერვისების ციფრული ტრანსფორმაცია;

ციფრული მდგრადობა;

ტექნოლოგიური განათლება;

მცირე და საშუალო ბიზნესის გაციფრულება;

ხელოვნური ინტელექტი;

IT ინდუსტრია საქართველოში;

სტარტაპები;

ცენტრალური აზია, როგორც ახალი IT ჰაბი;

გლობალური განვითარების სააგენტოების როლი IT ინდუსტრიაში.

წელს ფორუმის წამყვან თემად შეირჩა "ტექნოლოგია, როგორც წამალი" - ფორუმის მონაწილეები IT ინდუსტრიას განიხილავენ, როგორც ისეთი გლობალური კრიზისების მოგვარების მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს, როგორიცაა COVID-19- ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისი.

ფორუმის განრიგი:

გახსნის ცერემონია - 15 სექტემბერი, 18:00 სთ.

პლენარული სესიები - 16 სექტემბერი 9:30-18:30 სთ.

ღონისძიების ადგილი: სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერია, პირველი რესპუბლიკის მოედანი # 1.

ფორუმის ორგანიზატორი: StrategEast center (USA)

საკონტაქტო: vakhtang.asanidze@strategeast.org

მონაწილეთა და და ფორუმის დღის წესრიგის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად მიჰყევით შემდეგ ბმულს: https://Forum.strategeast.org/Forum-2020/