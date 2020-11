ილონ მასკმა Tesla Tequila გამოუშვა

November 7, 2020 2 min read

Tesla-მ უკვე ოფიციალურად გამოუშვა Tesla Tequila-ს ექსკლუზიური, მცირე პარტია: პრემიუმ კლასის ტეკილა100% აგავათი.

Tesla Tequila-ს იდეა 2018 წელს საპირველაპრილო ხუმრობად დაიბადა და მის განხორციელებაზე მუშაობა ორ წელიწადზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ამ დღეს კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ილონ მასკმა საკუთარი ფოტოსურათი გამოაქვეყნა, და ხუმრობით გააკეთა განაცხადი კომპანიის გაკოტრებაზე. Tesla აცხადებდა, რომ ფული ამოეწურა და მასკი თავის დარდებს "Teslaquila"-ს ბოთლებით იქარვებდა.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1