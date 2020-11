ილონ მასკი გერმანიის გიგაქარხნისთვის თანამშრომლებს ეძებს

November 11, 2020 1 min read

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

ცნობილი ამერიკელი ანტრეპრენერი ილონ მასკი, ისეთ ადამიანებს ეძებს, ვისაც „პრობლემების მოგვარება“ შეუძლია და მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, სად ახერხებდნენ ამას, სკოლაში თუ ნებისმიერ სხვა ადგილას.

ამჟამად მასკი თანამშრომლები Tesla-ს ახალი ქარხნისთვის ეძებს, რომელიც ბერლინის გარეუბანში, გერმანიაშია. მილიარდერმა ბიზნესმენმა თავის Twitter-ზე დაპოსტა, რომ ინჟინრებს ეძებს.

ინჟინრების დაკომპლექტება Giga Berlin-ისთვის! ინტერვიუებს ხვალ ადგილზე ჩავატარებთ. რეზიუმე შემდეგ მისამართზე გამოაგზავნეთ: 25Guns@Tesla.com.

Recruiting ace engineers for Giga Berlin! Will interview in person tomorrow on site. Send resume to 25Guns@Tesla.com.