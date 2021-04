საუკეთესო გადაწყვეტილებაა არ გაჩერდე

April 22, 2021 2 min read

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

დღეს თითქოს გვაფერხებს ყველაფერი და მის ფონზე ჩვენი შინაგანი ხმაც, რომელიც გვიბიძგებს ცვლილებებისგან თავი შევიკავოთ, არ გავრისკოთ, სიახლეებს ვერიდოთ და გადაწყვეტილებების მიღება გადავდოთ.

მეორეს მხრივ კი ცხოვრება გადაწყვეტილებებისგან შედგება. მნიშვნელოვანი თუ უმნიშვნელო, ყოველდღიური თუ გარდამტეხი გადაწყვეტილებებისგან. მათ შორის საუკეთესოა, რომელიც არ გაჩერებს.

საქართველოს ბანკი თავის ყველა პროდუქტს არ გაჩერების ინსტრუმენტებად გარდაქმნის, რომლებიც ნებისმიერი ადამიანის საუკეთესო გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს და მის აღსრულებას უზრუნველყოფს.

კლიენტი: საქართველოს ბანკი

მარკეტინგის დირექტორი: ლევან გომშიაშვილი

ბრენდ მენეჯერი: სოლო წიწუაშვილი

ბრენდ მენეჯერი: ენუკი კვინტრაძე

ფიზიკური პირების მარკეტინგის გუნდის უფროსი: თეონა ჭანტურია

ბიზნესის მარკეტინგის გუნდის უფროსი: ირაკლი აბესაძე

პრემიუმ ბიზნესის მარკეტინგის გუნდის უფროსი: თათა ბარამია

SOLO-ს ბრენდ მენეჯერი: სოფო დავითაშვილი

სააგენტო: JWT Metro

შემოქმედებითი ხელმძღვანელი: ეკა ყიფიანი, გიორგი ქვლივიძე

სინიორ კოპირაიტერი: ლაშა შრუტე მილორავა

სინიორ არტ დირექტორი: ალექსანდრე ციცქიშვილი

არტ დირექტორი: ბიკო ვარშანიძე

დიზაინერი: სანდრო ლალიაშვილი, ელდარ ხალიბური

სტრატეგიის ხელმძღვანელი: ლადო მალაზონია

სტრატეგი: ქეთი ორაგველიძე, სანდრო ჯავახიშვილი

პროექტის დირექტორი: ნიკა ბოჭორიშვილი

ფინანსური დირექტორი: თამარ ლაშხიძე

პროექტის ხელმძღვანელი: ალექსი ჩიქოვანი

რეჟისორი: გიორგი ქვლივიძე

ოპერატორი: ვიგენ ვართანოვი

რეჟისორის პირველი ასისტენტი: სალი ჯუღელი

დამდგმელი მხატვარი: სოფო ხარებაშვილი, თამარ გულიაშვილი

დამდგმელი მხატვრის ასისტენტები: გიორგი ნებიერიძე, დადუ თოფურიძე

პროპ მასტერი: ნათია გურაბანიძე

სეტ დრესერი: ანა ქალებაშვილი, ნუნა დადუნაშვილი

კოსტუმების მხატვარი: თიკა შენგელია

კოსტუმების მხატვრის ასისტენტი: თათია მოდებაძე,ქეთათო ნიკოლაძე

ქასთინგის მენეჯერი : თინათინ ხიზანიშვილი

ქასთინგის მენეჯერის ასისტენტი: ბექა ხაჩიძე, ფიქრია ქიქოძე

ხმა: საბა შონია

ფლეიბექი: კობა როსტიაშვილი

გაფერი: გიორგი გოგატიშვილი

გამადღები კომპანია: Metro Production

აღმასრულებელი პროდიუსერი: სანდრო გაბილაია

ფროდაქშენის ჰედი: მაია გურაბანიძე

პროდიუსერი: თამარ თვარაძე

პროდაქშენ ასისტენტები: ნინი იაშვილი

ფროდაქშენ მენეჯერი: მარგო ზუბაშვილი

ტრანსპორტის მენეჯერი: დავით ფერაძე, დავით მაღლაკელიძე

ფროდაქშენ კოორდინატორი: გიორგი ნინიკაშვილი

ტექნიკური დირექტორი: გურამ მოსიკაშვილი

სეტ მენეჯერი: კოკა ჩხაიძე

პოსტ ფროდაქშენი პროდიუსერი: ბურო

ხმის დიზაინი: Postred

გრაფიკა: Metrograph

ფერის კორექცია: ნიკუშა კუკუშა მოწონელიძე, ვიგენ ვართანოვი

მუსიკა: James Brown- Get Up Offa that Thing