Nadie creía en ella, pero esta sonorense está ayudando a salvar al mundo y cuidando tu salud

June 28, 2021

Ana Eliza Zaragoza es una mujer sonorense que desde adolescente se interesó por la industria del bienestar a nivel personal y lo luego lo llevó a otros niveles. Egresada del Tec de Monterrey en la licenciatura de Administración Financiera, fundó en 2013 Clean Brands, una compañía que se dedica a la producción de productos saludables y amigables con el medio ambiente.

En una entrevista exclusiva para Entrepreneur en Español, Ana Eliza nos cuenta de cómo ha sido su camino en el emprendimiento, su proceso para delegar funciones y los planes para el futuro de Clean Brands.

Durante ocho años, la CCO & Fundadora de Clean Brands, holding al que pertenece la marca Green Doctor, ha tenido que sortear obstáculos, aprender a ser líder y ser la cabeza de una compañía en la que en un principio no todos creían. Una mujer que ni una pandemia mundial la ha detenido para avanzar y llegar a sus metas.

Entrepreneur en Español (EN): ¿Por qué tu inclinación hacia el mercado del wellness?

Ana Eliza Zaragoza (ANAE): Desde siempre he sido una persona bastante numérica. Pero otra de mis inquietudes es que desde adolescente estuve muy cercana al tema de las dietas y el bienestar en general. Buscaba tener más energía, así que empecé a ir a retiros y las cosas que me recomendaban no existían en México hace ocho años.

Antes, para estar más cerca del mundo wellness le pedías a un tío que vivía en la frontera que te consiguiera aceite de coco, Stevia líquida o hasta smoothies. Desde entonces pensé que no era posible que no existieran estos productos en México, que fueran tan difíciles de conseguir y que tuvieran los precios tan elevados.

EN: ¿Cómo empezó tu empresa Clean Brands?

ANAE: El primer producto que lanzamos fue un aceite de coco en Walmart, el cual no querían introducir, pero lo logramos y al año siguiente ya había siete marcas más en el anaquel. Esto nos ha pasado igual con otros productos como la pasta de dientes.

La firma madre Clean Brands se fue dividiendo y volviéndose más robusta con las otras, con la idea de que se pueda convertir en un mini Unilever, con muchas líneas de wellness pero que se puedan apalancar bajo una marca de renombre. Entre ellas Holiblend (snack saludables y endulzantes como la Stevia líquida), Monke (endulzantes a base de fruto del monje), Clean Life (línea de proteínas y suplementos alimenticios) y Eza Botanicals (línea para el cuidado facial). Sin embargo, la que tomó mucha relevancia, debido a la pandemia, fue Green Doctor.

EN: ¿Cómo fue el proceso para el lanzamiento de los sanitizantes Green Doctor?

ANAE: Al momento de la pandemia, ya teníamos el desarrollo de los sanitizantes. Green Doctor tuvo un buen recibimiento porque la firma ya tenía una buena base de clientes fieles y la cultura de la marca se amarra al tema de wellness, pero también al de ética.

Desde que empezamos a buscar el alcohol para los sanitizantes teníamos la idea de que fuera cero tóxico, sin metanol, entre otros. Entonces se comenzó a volver popular el tema del alcohol contaminado y nuestros productos se fueron para arriba.

Mucha de nuestra filosofía es hacer las cosas bien, porque queremos que así sea. No porque el cliente lo pida o sea de regulación, sino porque es el estándar que todas las empresas mexicanas deberían de tener para verdaderamente estar a la altura de una competencia que hoy es global.

Imagen: Cortesía Green Doctor

EN: ¿Cuál es tu producto favorito y que recomiendas?

ANAE: Creo que son tres. Nuestra Stevia orgánica líquida, me encanta. Para mí es un producto que es mil veces mejor que cualquiera de importación. También, la pasta de dientes que es de 100% menta orgánica y estamos innovando con el packaging que es de bioplástico, material que se obtiene de fuentes renovables como la caña de azúcar. Y el otro, es el desinfectante de superficies que es con aceites esenciales orgánicos de Green Doctor.

El financiamiento

Al empezar a emprender en 2013, para Ana no fue un “problema”. Para ella es relativamente fácil conseguir un préstamo inicial, pero luego es cuando se complica el financiamiento para poder expandirse. No obstante, aunque sea un tema frustrante, para Ana no ha sido el mayor reto al inicio, sino el de convencer a un comprador que la gente está interesada en algo diferente.

EN: ¿Cómo le hiciste para financiar la empresa?

ANAE: Yo llegaba a los bancos para querer un crecimiento más grande, enseñaba el flujo de las ventas, quiénes son mis clientes y no me prestaban si no tenía un terreno o una casa. Es como si te dijeran ‘sabes qué, tu negocio va súper bien, pero necesito que tu papá, tu tío, primo, abuelo ponga su patrimonio’. Si no tienes esa red de contactos es cuando te empiezas a meter en problemas.

EN: ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor reto al emprender?

ANAE: Mi mayor desafío al emprender es que la gente creyera que esos productos iban a tener éxito en México. Hace ocho años me decían que mi idea de negocio no se iba a vender.

Cuando eres emprendedor le estás apostando a algo nuevo. Y encontrar gente que confíe en ti es el más grande reto.

EN: ¿Cómo es para ti ser una emprendedora?

ANAE: Después de un incidente, tuve que replantearme varios aspectos del negocio. Ahora tenemos un departamento legal, que es externo y traje a un director general con más experiencia en el manejo de gente.

El hecho de ser emprendedor, no te levantas un día y eres el mejor jefe, la mejor persona para dirigir al personal y sabes cómo motivar o sabes cuándo una persona te está queriendo ver la cara. Tienes que aceptar qué es y no lo tuyo, porque algunos de esos temas te distraen de tu valor principal que es generar negocio. Es un paso que hay que dar en algún punto, porque si no te empiezas a desgastar.

Creo que ningún emprendedor se puede dar el lujo de delegar cuando se empieza, pero hay que encontrar el momento justo para hacerlo. Buscar a alguien que lidere a la tropa mientras yo me dedico a lo mío que es la innovación, me dio mucha tranquilidad.

Imagen: Cortesía Green Doctor

EN: ¿Cuál ha sido tu experiencia como mujer emprendedora?

ANAE: En mi rubro yo nunca he visto un tema de diferencia de género. A lo mejor sería diferente si mi industria fuera petroquímica o agrícola. Porque tanto yo me siento capaz como veo a las mujeres 200% capaces. No es un freno en mi cabeza, por lo tanto, tampoco lo es en mi carrera.

Muchas veces, a lo mejor, lo que nos frena es no ser verdaderamente honestos con nosotros mismos de que estamos haciendo las cosas al 100% y dando el extra, eso ya es un tema de preparación, que creo es muy independiente del de género. Una mujer o un hombre, que se prepara, que trae los datos y trae una buena propuesto, yo no veo por qué no habrían de escucharlo.

Mucho es condicionamiento social ya traes esa duda y lo externas. Si tú te sientas haces tu chamba, revisas y te pones a ver los hechos, de verdad no tendría por qué irte mal.

Las mujeres estamos mentalmente capacitadas, tenemos ese extra que es la intuición. Es el momento de salir con empuje, honestidad, sensibilidad de salir adelante y poder contar su historia al mundo y que la gente compre eso que tienen para ofrecer.

EN: ¿Con cuantas personas empezaste en 2013 y cuántas son ahora?

ANAE: Empezamos tres personas, una administradora, mi hermana y yo. Al principio, como emprendedor no quieres aceptar que necesitas ayuda. Yo decía que lo podía hacer. Ahorita somos 26 en el equipo.

Acabamos de abrir nuestra planta en Naucalpan. Antes mandábamos a maquilar los productos, pero desde enero de 2021 empezamos nosotros a hacerlo. Estamos en proceso de certificación de calidad, sin gluten y orgánica.

EN: ¿Cuál es el futuro para Clean Brands?

ANAE: Queremos estar presentes en todos los autoservicios y ampliar la línea. En cuatro o cinco años tendremos que ser de las marcas líderes en wellness en México, teniendo presencia en cada una de las categorías importantes con mínimo una línea y precios competitivos. Además de proyectos de exportación para dar a conocer los productos mexicanos como top.

En cada lugar al que vayas tienes que encontrar una opción saludable de lo que sea que estés buscando. Cuando hablo de accesible, no solo es por el precio, sino de disponibilidad.

Imagen: Cortesía: Green Doctor

Desde hace 8 años, Anae empezó con un sueño personal, que ahora se ha convertido en una marca competitiva en la industria del wellness, la cual busca además reducir las emisiones de CO2 y reciclar de manera segura los empaques de sus productos.