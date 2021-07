El boom del comercio electrónico global en la era post COVID

Quien siga mirando atrás no podrá reinventar su negocio después del COVID-19. Hay que mirar siempre adelante y descubrir oportunidades de negocio. En el comercio electrónico global puedes encontrar un mundo lleno de oportunidades y precisamente es la parte vital para renovar a tu empresa que ha sido golpeada por la pandemia.

Los datos son contundentes: el e-commerce a nivel mundial crecerá otro 14,3% este año liderado por China y sus más de 710 millones de compradores online, señala Statista.

Lo de hoy es diversificar tu modelo de negocio e incluir al comercio electrónico transfronterizo. ¿A qué se refiere? Que tu e-commerce acceda a cualquiera de los 13 mercados más vibrantes del mundo y comiences tu viaje transfronterizo para expandir tu negocio en Australia, Brasil, China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Japón, México, Rusia, Singapur, Reino Unido o Estados Unidos. Según el Informe de Comercio Global 2021 de PayPal.

Así que no esperes más y conviértete en un vendedor internacional. Mientras el mundo recupera el aliento, tu empresa puede aprovechar el crecimiento del comercio electrónico global. Pues la pandemia por el coronavirus trajo consigo una mayor cantidad de nuevos compradores en línea que tienen la intención de gastar más.

En los 13 mercados encuestados en el Informe de Comercio Global 2021 de PayPal, el 56% dijo que sus compras en línea se incrementaron durante la contingencia. Se produjo un mayor gasto en todas las categorías. Principalmente en alimentos y bebidas, ropa y productos de belleza. Mientras que el 22% afirma que se siente más cómodo comprando en el extranjero desde la pandemia.

Una forma segura de aceptar pagos

Quizás ya tienes tu tienda online, pero no cuentas con un proveedor de servicios de pago reconocido y confiable. Tu éxito depende de que permitas a tus clientes pagar como quieran desde cualquier parte del mundo. Los negocios pequeños y medianos deben ofrecer una forma segura de aceptar pagos.

PayPal es un método de pago en línea con más de 360 millones de usuarios activos a nivel internacional. Con PayPal tus clientes simplemente asocian sus tarjetas de crédito o débito a su cuenta de PayPal, luego eligen la tarjeta con la que deseen pagar y listo.

El Informe de Comercio Global 2021 de PayPal, revela que los compradores nacionales siguen prefiriendo utilizar tarjetas de crédito para comprar en línea. Pero cuando se trata de compras transfronterizas, PayPal es el método de pago preferido en los 13 mercados encuestados. PayPal fue favorecido por el 31% de los compradores transfronterizos, seguido por las tarjetas de crédito con un 26%.

Los compradores transfronterizos dicen que la seguridad es el factor principal a la hora de elegir un método de pago, seguido de la conveniencia y la velocidad de procesamiento. Estos compradores online también valoran la protección de compra y el anonimato financiero.

7 ángulos en crecimiento del comercio electrónico

La pandemia por el COVID-19 aceleró el e-commerce global desde todos los ángulos, señala el Informe de Comercio Global 2021 de Paypal.

1. La creciente adopción. Una oleada de nuevos compradores online se conectó en todo el mundo, lo que aumentó una adopción en casi un 28% en 2020, indica el Retail Ecommerce Sales Worldwide, 2019-2024.

2. Uso de dispositivos móviles. Los teléfonos inteligentes se convirtieron en los dispositivos preferidos para las compras en línea en los 13 mercados, liderados por China con un 84%.

3. Una mayor intención futura de gasto. En los 13 mercados encuestados, el 85% de los compradores en línea dijeron que sus gastos se mantendrían iguales o aumentarían. En consecuencia, el 28% de los compradores online en la misma encuesta tienen la intención de comenzar a comprar o hacer más compras en sitios web internacionales en 2021 y 2022.

4. Ventas transfronterizas. Las compras en línea transfronterizas ya son un hábito. Más de la mitad de los encuestados para el Informe de PayPal, informaron que habían comprado en sitios web nacionales e internacionales en 2020.

5. Omnicanal: la palabra clave. Es la estrategia de marketing para brindar una experiencia única de compra. Que el cliente pueda conectarse con tu empresa en los dos mundos: online y offline. La omnicanalidad incluye redes sociales, correo electrónico, WhatsApp, vía telefónica, sucursal física, etc.

6. Compras en redes sociales. Las redes sociales como canal de compras también aumentaron, especialmente en Asia, señala Smart Brief, The future of e-commerce is social media, 2020.

7. Infraestructura. Las inversiones en infraestructura aceleraron el comercio electrónico. El despliegue de 5G en China es quizás el ejemplo más destacado. A medida que la conectividad mejore serán mayores las ganancias para los e-commerces que ofrezcan las experiencias de compra más innovadoras desarrolladas primero para dispositivos móviles.

Y para los emprendedores que están buscando formas de construir resiliencia mientras hacen crecer su negocio. Les recomendamos visitar paypal.com.

Las 3 principales preocupaciones del comprador transfronterizo

Los costos de envío. Que un artículo no llegue. El tiempo de entrega.

Te invitamos a bajar el Informe de Comercio Global 2021 de PayPal para conocer más sobre el comercio transfronterizo.