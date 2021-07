Cómo ocultar los 'Me gusta' de tus post de Instagram

June 14, 2021 2 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El mes pasado Instagram lanzó oficialmente su capacidad de ocultar los "Me Gusta" con el objetivo de dar a los usuarios más control sobre su experiencia en las aplicaciones y reducir el peso de la validación social. Los creadores de contenido de Instagram han estado bajo una gran presión por las recientes caídas de participación, y algunos de ellos buscaron la validación de contenido en sus recuentos de me gusta. Con esta función, Instagram está tratando de reducir la presión sobre los hombros de los creadores y promover contenido original en la plataforma.

¿Disminuirá el engagement?

Estudios recientes muestran que la participación de la página disminuyó en países con los "Me Gusta" ocultos, como Brasil y Australia. Una reducción puede llevar al algoritmo de Instagram a evitar que tu contenido aparezca en la página de exploración, incluso después de publicar contenido de calidad.

¿Cómo puedes ocultar los "Me Gusta" en tus publicaciones?

Para ocultar los Likes de tus publicaciones debe visitar el post y luego hacer clic en "Ocultar me gusta", después de lo cual las personas no podrán ver los me gusta. Para ocultar los me gusta, debes realizar una función similar en todas tus publicaciones. No existe una función para ocultar los Me gusta en todas sus publicaciones en un solo clic. Entonces, si alguien tiene más de 1000 publicaciones, debe ir y deshabilitar los Me gusta en todas sus publicaciones.

Cualquiera puede ir al modo de escritorio y ver tus Me gusta sin importar si eliges ocultarlos o no. Ocultar los Likes también reduce la necesidad de comprar "Me gusta" falsos en la plataforma, ya que ahora los creadores de contenido pueden simplemente ocultarlos.