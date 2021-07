Día del Padre: 7 actividades que le encantarán a papá este domingo

June 14, 2021 6 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

This story originally appeared on Calendar



El próximo domingo 20 de junio de 2021 es el Día del Padre. ¿Qué actividades elegirás para que esta fecha sea memorable para papá? Para muchas familias, el COVID-19 impidió que ocurrieran celebraciones el año pasado. Gracias al progreso logrado, la distancia ya no separará a los seres queridos de compartir su amor y aprecio mutuos.

A veces puede ser difícil desarrollar una idea de qué hacer para el Día del Padre. No temas: esta lista le proporcionará muchas ideas para que considere agregarlas a tu calendario en línea para ti y tu papá:

1. Asiste a un evento deportivo

Ahora que las vacunas de COVID-19 están disponibles, los equipos deportivos están comenzando a permitir que los fanáticos regresen a sus estadios. Ser uno de los primeros fanáticos en regresar será emocionante, especialmente si desea evitar las multitudes que normalmente vería en una audiencia a plena capacidad.

Si no vives cerca del equipo profesional favorito de tu padre y no puedes hacer un viaje, mira algunas opciones locales. Puede que te diviertas tanto viendo el juego de la escuela secundaria local como viendo al equipo de ligas menores que juega cerca. Los deportes universitarios también son grandes éxitos en sus respectivas ciudades, con increíbles fiestas en la puerta trasera y el espíritu de la ciudad natal.

2. Organiza una carnita asada en el patio

¿A qué papá no le gusta una carnita asada? Incluso si tu papá no cocina, no podrá rechazar una deliciosa comida familiar preparada y disfrutada al aire libre. Puedes armar esta celebración en el patio de tu casa o llevar la fiesta al parque para realizar algunas actividades familiares adicionales.

Si tienes una familia social, invita a otra a cenar. Puedes compartir fácilmente un evento de calendario en línea invitando a algunos amigos cercanos de la familia a algunas festividades. Los niños jugarán juntos mientras los padres disfrutan de la alegría de formar una familia. Un vecino o un tío que es como un segundo padre también merece celebración y reconocimiento.

3. Planifica un campamento familiar

Pocas cosas acercarán tanto a una familia como un viaje de campamento. Con las señales de los teléfonos celulares perdidas, incluso tu adolescente más dependiente de la tecnología estará buscando algo que hacer. Esto brinda una excelente oportunidad para crear un maravilloso recuerdo familiar en el día especial de papá.

Ya sea que a papá le guste pescar, ir de excursión o simplemente sentarse junto a la fogata, un buen campamento tiene algo para cada padre. Lleva los kayaks al lago, juega a pescar en la naturaleza o escucha las mejores historias de fantasmas de tu padre mientras cuentan las estrellas. Dado que el Día del Padre siempre es domingo, casi siempre puedes hacer que este fin de semana sea para las montañas y los bosques.

Y si no puedes ir de campamento, una visita relámpago a un parque nacional como La Marquesa siempre ayuda a sacudir la rutina.

4. Haz un viaje por la memoria

Incluso si has escuchado las mismas historias una y otra vez, es bueno hacer un viaje al pasado con papá de vez en cuando. Saca algunos álbumes de fotos antiguos o videos caseros para recordar la historia de tu familia a lo largo de los años.

Al mirar fotos y videos antiguos, habla sobre los recuerdos que asocia con cada uno. Encuentra todas las oportunidades que puedas para hablar sobre el impacto que ha tenido tu padre en tu vida. Anímalo a que también comparta historias, especialmente las que aún no has escuchado. Puede haber muchas cosas que no sepas sobre tu infancia simplemente porque nunca te has detenido a preguntar.

5. Organiza un día de spa

No todas las actividades del Día del Padre tienen que ser bombeadas con testosterona. Un día de spa para papá será una gran sorpresa y quizás quieras repetir después de un día glorioso de mimos y relajación.

Lleva a papá a que le hagan una pedicura o un masaje de tejido profundo. No creerás lo bien que se sentirá después de los tratos. Si todas las empresas relevantes están cerradas, coordine calendarios en línea para llevarlo tan pronto como esté disponible.

Para darle un toque personal, organice un día de spa en casa con un kit casero. Darse un masaje en los pies mientras ve la televisión en casa puede ser tan relajante como con un presupuesto limitado.

6. Ve a su lugar favorito

¿Hay algún lugar que a tu papá le guste frecuentar? Este podría ser su restaurante favorito, cine o incluso una pista de patinaje que recuerda con cariño de su juventud. Organiza una bonanza del Día del Padre en su lugar favorito en familia.

Visitar este lugar el Día del Padre pronto puede convertirse en una tradición familiar. Años más tarde, esa hamburguesería en el futuro será más que un lugar con buena comida. Será un establecimiento lleno de recuerdos de tu familia riendo y sonriendo junto al mejor papá del mundo. No hay mejor evento recurrente para tener en su calendario en línea que ese.

¿Hay algún lugar que a tu papá le guste frecuentar? / Imagen: Anne Nygård vía Unsplash

7. Organizar una competencia

¿Quién de la familia puede hornear las galletas más deliciosas? Papá podría ser el juez. Una apuesta de competencia amistosa cuando mamá y hermanos terminarán con una deliciosa prueba de sabor para papá mientras decide quién es el ganador. ¡Asegúrate de preparar su plato favorito si realmente quieres salir victorioso!

Las experiencias casi siempre serán más memorables que cualquier regalo que puedas envolver. Empieza a planificar su próximo Día del Padre y utiliza tu calendario en línea para que cada uno sea mejor que el anterior.