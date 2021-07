Por qué El Salvador hizo historia al ser el primer país en aceptar Bitcoin como moneda

June 15, 2021 4 min read

El aumento de la popularidad de las criptomonedas y su aparentemente interminable variedad de divisas ha hecho que muchos cuestionen si las podrían usarse como formas legítimas de moneda.

Los gobiernos de ciertos países, como China, incluso han llegado a imponer ciertas restricciones sobre el comercio y el uso de criptomonedas para evitar que su influencia en el consumidor crezca.

Pero la semana pasada El Salvador hizo historia al convertirse en el primer país en permitir que la popular criptomoneda Bitcoin sea aceptada legalmente como una forma de moneda.

La Ley de Bitcoin fue aprobada por una "supermayoría" en una votación de 62-22 por parte del congreso del país.

“El propósito de esta ley es regular Bitcoin como moneda de curso legal irrestricta con poder liberador, ilimitado en cualquier transacción, y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran llevar a cabo”, destacó el presidente salvadoreño Nayib Bukele en un documento subido a su cuenta de Twitter.

El documento establece que Bitcoin puede ser utilizado y debe ser aceptado por cualquier empresa o para cualquier compra minorista y en contribuciones fiscales, y que los intercambios de Bitcoin no estarán sujetos a ningún impuesto sobre las ganancias de capital.

