Cómo usar tu calendario en línea para cuidar tu salud mental

Tu activo más importante no es tu automóvil, tu casa o incluso tu experiencia profesional; es tu salud mental.

El resto de tu vida depende de tu bienestar mental. Especialmente mientras el mundo se enfrenta a COVID-19, debes protegerla con todas las herramientas disponibles, incluido tu calendario en línea.

Qué puede hacer tu calendario por tu salud

Tu calendario en línea no puede cambiar tu estado mental por sí solo, pero puede ayudarte a implementar y mantener hábitos más saludables. Es posible que te sorprenda cuánto mejora tu salud mental cuando:

Programas breaks o descansos

Ir a mil por hora todo el día, todos los días, es agotador. Si no te permites dar un paso atrás, puedes comenzar a agotarte. Programar descansos breves durante el día puede ayudarte a mantenerte productivo sin sentirte abrumado.

Puede ser difícil tomar descansos cuando las cosas están agitadas. Ahí es donde entra tu calendario en línea: si nunca parece un buen momento para tomar un descanso, programa uno cada pocas horas. Tu calendario se puede configurar para recordarte 10 minutos antes de la hora, lo que te permite concluir en lo que estes trabajando.

Te tomas un día para tu salud mental

Los descansos frecuentes durante el día son útiles, pero a veces necesitas un día completo para ti. Aunque es mejor programar días de salud mental para los fines de semana, no temas hablar con tu jefe si necesitas una día libre.

Una vez que hayas elegido el día correcto, agrégualo a tu calendario. Elabora un itinerario para ti, repleto de comida y actividades divertidas, o regálate un día sin estructura. ¡No hay forma incorrecta de hacerlo!

Recuerdas moverte

El ejercicio regular está estrechamente relacionado con una mejor salud mental. La actividad física te hace sentir bien, te distrae de los factores estresantes y te da algo que hacer con tus amigos.

¿Por qué no usar tu calendario en línea para armar un programa de entrenamiento? De esa forma, no tendrás que decidir en este momento si quieres o no hacer ejercicio y, de ser así, qué ejercicios harás. Después de unos días, la actividad física será una parte más de tu rutina diaria.

Si prefieres asistir a clases de acondicionamiento físico o practicar un deporte en equipo, tu calendario en línea también es un excelente lugar para registrar esas sesiones. Agrega a otros asistentes al evento para crear una presión social positiva.

Estableces y lograr metas

Establecer metas nos da algo por lo que trabajar, y lograrlas brinda una sensación de satisfacción. Es por eso que muchos expertos recomiendan el establecimiento de objetivos tanto para el bienestar mental como para la productividad.

Los objetivos deben ser:

Específico: ¿Qué, exactamente, quieres lograr? En lugar de volverte más feliz, tal vez desees tener cinco días de bajo estrés a la semana.

¿Qué, exactamente, quieres lograr? En lugar de volverte más feliz, tal vez desees tener cinco días de bajo estrés a la semana. Medible: Si tus objetivos no son medibles, nunca sabrás si los has cumplido o no.

Si tus objetivos no son medibles, nunca sabrás si los has cumplido o no. Alcanzable: No tiene sentido establecer una meta que no tiene esperanzas de lograr. Apunta demasiado alto y solo te desanimarás.

No tiene sentido establecer una meta que no tiene esperanzas de lograr. Apunta demasiado alto y solo te desanimarás. Relevante: Si tu prioridad es tu salud mental, tu objetivo no debería ser obtener un ascenso. ¿Realmente necesitas más responsabilidades en el trabajo ahora mismo?

Si tu prioridad es tu salud mental, tu objetivo no debería ser obtener un ascenso. ¿Realmente necesitas más responsabilidades en el trabajo ahora mismo? Con límite de tiempo: Un objetivo sin un horizonte de tiempo adjunto es solo una esperanza. ¿Cuándo es una cantidad de tiempo desafiante pero realista para lograr tu objetivo?

Programas afirmaciones

Las autoafirmaciones son mantras diseñados para alentar durante los momentos de dificultad. Toman poco tiempo para decirlos, pero pueden brindar grandes beneficios para la salud mental.

Incluso algo corto, como "No me rendiré", puede hacer maravillas cuando te sientes deprimido. Repítelas tantas veces como sea necesario. Si te preocupa que otros te juzguen por hablar contigo mismo, entra en un espacio privado.

Inicias un diario

A veces, un poco de autorreflexión es todo lo que se necesita para llegar a un mejor estado mental. Recuerda que si estás buscando razones para estar triste, las encontrarás. En cambio, buscar lo bueno puede ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva más positiva.

Escribir un diario no requiere horas. Comienza con una sesión de cinco minutos: agrega un recordatorio a tu calendario para reflexionar sobre algo que lo haga feliz. Pronto, te recordarás a ti mismo que debes sacar tu diario de gratitud para el intervalo de tiempo que seleccionaste.

Comes bien

La comida que ingerimos afecta directamente a nuestro estado emocional. Llevar una dieta sana y equilibrada asegura que nuestro cerebro tenga la nutrición que necesita para estar en su mejor momento.

Los calendarios en línea son herramientas ideales para planificar las comidas. Hacer un mapa de lo que vas a comer hace que sea más fácil seguir una dieta o, quizás, lo que es más importante, limitar los alimentos poco saludables.

Entras en un ritmo

Agregar estructura a tu vida te ayuda a sentirte en control. Si bien no siempre es necesario programar cada minuto de su día, usar su calendario para establecer una rutina saludable es fundamental. Seguir adelante con su rutina puede darle una sensación de optimismo incluso cuando las probabilidades están en su contra.

Un buen lugar para comenzar es una rutina matutina: ¿Qué necesitas para ser tu yo más feliz y productivo en el trabajo? Las rutinas también son importantes para otros momentos del día, como la hora de acostarse: ¿cómo prefieres relajarte, especialmente cuando tienes muchos pendientes?

Tienes que hacer de tu salud mental una prioridad porque nadie más lo hará. Piense en lo que necesitas para cuidarte y usa tu calendario en línea para hacerlo realidad. Recuérdate, tan a menudo y de tantas formas como puedas, que mereces ser feliz.