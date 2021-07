'Me emborraché y dije algo muy inapropiado en la mansión de Richard Branson. Eso me hizo cambiar de dirección'

June 14, 2021 8 min read

Al crecer como un joven emprendedor aspirante, Richard Branson era mi ídolo. En una nota de mi escuela, mi profesor de estudios de medios escribió: "Simon bien podría ser el Richard Branson del futuro" después de que hubiéramos logrado que nuestro fanzine informático estuviera en la televisión. Nunca supe que se presentaría la oportunidad de conocerlo, y mucho menos en Necker Island, la lujosa isla privada de Branson.

Después de tener una deuda de 50,000 dólares (sin nada que mostrar) y luego de pivotar mi negocio, mi empresa alcanzó su primer millón de dólares en ingresos en 2015, y mi mentalidad fue siempre seguir invirtiendo.

Contraté mentores y entrenadores y me uní a diferentes grupos de alto nivel y, finalmente, surgió la oportunidad de pasar tiempo con el propio Richard Branson.

Una gran parte del crecimiento de mi empresa provino de la decisión de cambiar mi entorno. Había pasado muchos años en mi ciudad natal de Exeter, Reino Unido, rodeado de mucha toxicidad. Hice mis maletas y me fui a una nueva ciudad, lo que me liberó mucho espacio y energía para volver a encarrilar mi vida. Ayudó, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer.

Decidí de alrededor del 20 por ciento de lo que ganaba y reinvertirlo en mi propio crecimiento personal y profesional. Esto me llevó a trabajar en estrecha colaboración con algunas de las mejores mentes del mundo. Sabía que ganar mucho dinero sin cambiar mis comportamientos destructivos solo podía terminar mal, pero me tomó un viaje a Necker para finalmente aprender mi lección más grande, de la manera difícil.

"La bebida empezó por la tarde"

Llegué a la isla, donde me recibieron con champán. Solo una vez que nos dirigimos a la casa principal, empezamos a comprender que esto era real. La vista fue increíble, y me sentí como un privilegiado por estar en la casa de un multimillonario que tuvo un papel tan importante en motivarme para crecer como emprendedora.

Tomamos un carrito de golf y condujimos hasta la zona de la pista de tenis y el bar, donde vi por primera vez a Branson. Tratando de evitar ser obviamente sorprendido por las estrellas, me senté junto a la barra y me mantuve en silencio.

Más tarde, durante una búsqueda del tesoro en una isla, me encontré corriendo junto a Branson en la playa, charlando casualmente sobre la vida y los negocios. Fue muy relajado y estaba muy feliz de estar allí. Mi intención era aprender todo lo que pudiera.

Luego, la bebida comenzó a primera hora de la tarde. Recuerdo pasar el rato con Branson en la piscina y el jacuzzi; con su apretada agenda, Branson ni siquiera había estado bebiendo. Yo, por otro lado, estaba tomando todo lo que podía. Tan pronto como vi la botella, se acabó el juego: el vodka y la bebida energética bajaron fácilmente.

Y una vez que tomé el primer trago, no pude parar. Aunque estaba allí para escuchar a Branson presente en la noche, todo mi enfoque se había desplazado al alcohol. El día se convirtió en noche y fue entonces cuando todo empezó a volverse borroso. Luego, recuerdo haberme hundido en un puf mientras Richard respondía preguntas del grupo. Apenas pude decir una palabra.

"Había dicho algo muy inapropiado"

Dejé la isla y volví a mi rutina semanal normal, sin pensar en ello. Pero luego recibí un correo electrónico de uno de los organizadores.

"Simon, necesito hablarte sobre lo que pasó en Necker."

Mi corazón comenzó a latir con fuerza como si me llamaran a la oficina del director de la escuela en Inglaterra.

Salté a una llamada de Skype y el organizador me informó que le había dicho algo muy inapropiado a una de las mujeres que asistían. Estaba muy tranquilo, pero también me hizo saber que era un comportamiento completamente inaceptable. Siempre miro hacia atrás en esa conversación con asombro de cómo la manejó desde un lugar amoroso, pero también fue muy honesto, dándome la oportunidad de crecer en lugar de expresar enojo y hacerme sentir aún más terrible.

Empecé a sudar. Estaba realmente en estado de shock y comencé a entrar en pánico, insistiendo en que me diera el número de la persona a la que ofendí para poder disculparme, lo cual hizo. Cuando hablé con ella, ella agradeció la disculpa y me perdonó. Esto me proporcionó algo de alivio, pero sabía que lo mejor que podía hacer era cambiar. No quería que volviera a pasar nada como esto.

"Lo que sucedió en la isla de Necker fue la sacudida que necesitaba para tomar en serio el cambio"

Con el paso de los años, beber en exceso había sido un patrón para mí. Me emborrachaba, nunca recordaba lo que sucedía, luego lo descubría y pasaba semanas sintiéndome mal.

El difunto maestro espiritual Wayne Dyer dijo: "No es la mordedura de serpiente lo que mata a un hombre, es el veneno". Sentí esto agudamente: había pasado mucho tiempo castigándome por las acciones que cometí mientras estaba bajo la influencia del alochol.

A través de mucho trabajo en mí mismo, aprendí que mis comportamientos poco saludables estaban vinculados a eventos pasados ​​de los que no me había curado, y el alcohol fue una de las muchas formas en que me tranquilicé. Lo opuesto a la adicción es la conexión, y lo ansiaba desesperadamente, pero no sabía cómo, así que recurrí a los hábitos que había establecido cuando era adolescente.

El alcohol siempre sería la sustancia inicial de una secuencia de comportamientos negativos. Mi patrón adictivo consistía en alcohol, fumar, drogas, juegos de azar y pornografía. Los comportamientos me hicieron impaciente, errático y compulsivo en los negocios. Tuve "éxito" financieramente y con el mundo exterior, pero por dentro, era un desastre, confundido y solo. Me presenté como confiado, pero era una máscara que usaba bien.

Lo que sucedió en Necker fue la sacudida que necesitaba para tomar en serio el cambio. Hasta ese momento, negaba lo que realmente estaba sucediendo.

Decidí atacar mis comportamientos negativos como si estuviera en una misión. Quería ser un mejor hombre, pero no sabía cómo. Me dije a mí mismo que haría todo lo necesario para convertirme en un hombre nuevo, y si al principio no funcionaba, volvería a intentarlo hasta que lo hiciera. Me había comprometido conmigo mismo. No más excusas.

"Desde ese día, nunca miré atrás"

Comencé a aprender acerca de la sanación profunda, y cuanto más profundo fui, más conductas comenzaron a desvanecerse. Superé la batalla interna que había aplastado mi espíritu interior y mi verdadero potencial durante años. Arranqué todas las adicciones malsanas que me habían hecho destruir las relaciones y las oportunidades que me rodeaban. Tomé mi último trago en julio de 2017 y, desde ese día, nunca miré hacia atrás.

El impacto ha resultado en lo que yo llamo energía "tranquila y confiada". El frenético, inconsciente y reactivo Simon se fue hace mucho tiempo, y aunque mi vida no es ni será perfecta, estoy tan feliz de haber emprendido el viaje para volver a casa, a mi verdadero yo.

Quería realmente crear un impacto más profundo en el mundo y, a través del cambio que he creado en mí, puedo empatizar más profundamente con mis clientes a lo largo de su proceso de transformación.

Para mí, el liderazgo consciente se trata de hacer el trabajo arduo para convertirnos en lo mejor que podamos ser para poder llevar a otros a ser felices en el mundo. Si tengo la suerte de volver a encontrarme con Branson, estaré completamente presente para escuchar sus palabras.