Cómo su primer perro inspiró a dos hermanos a crear la empresa de mascotas de más rápido crecimiento en Estados Unidos

June 16, 2021 5 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las respuestas se han editado y condensado para mayor claridad.

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Somos los hermanos emprendedores en serie, Christopher y Andrew Masanto, que comenzamos Petlab Co juntos. Este es un negocio directo al consumidor que vende suplementos para mascotas y actualmente es la empresa de mascotas de más rápido crecimiento en Estados Unidos (EEUU). Y soy el CEO operativo de Petlab y Andrew actualmente asesora y trabaja en varias empresas de blockchain en EEUU.

Imagen: Petlab

¿Qué te inspiró a crear este producto?

Ambos crecimos con un perro de la familia llamado Krystal, que vivió hasta la notable edad de 18 años. ¡Los perros no suelen vivir tanto! A medida que Krystal creció, toda la familia trabajó muy duro para asegurarse de que se mantuviera saludable y tuviera una vida cómoda: modificamos su dieta, le compramos un cochecito, le dimos comida de calidad humana y mucho más. En ese momento, no teníamos idea de que los suplementos para perros pudieran ayudar tanto. Ese fue el primer momento de "ajá".

¿Cuál ha sido su mayor desafío durante la pandemia y qué hicieron para superarlo?

Un gran desafío fue trabajar de forma remota a tiempo completo por primera vez. Mientras Andrew vivía en Estados Unidos y había trabajado de forma remota con sus proyectos de blockchain, el equipo de Petlab y yo trabajamos intensamente juntos en la misma oficina en el Reino Unido. Cuando se produjo el distanciamiento social, esa dinámica cambió considerablemente. Mientras trabajaba desde casa, descubrí que establecer objetivos y resultados clave (OKR, por sus siglas en inglés) sólidos era muy importante. Nos enfocamos en incentivar a las personas para que lograran y fueran responsables de ciertos resultados, en lugar de tareas. Eso les permitió administrar mejor su tiempo y también asumir la responsabilidad en lo que era esencialmente un entorno completamente autónomo.

¿Qué consejo le daría a los emprendedores que buscan financiación?

Mi primer consejo sería mirar detenidamente el negocio que estás iniciando y preguntarte "¿Esto incluso necesita financiación?" o "¿Cuál es la mejor manera de comenzar con esto?" Mi segundo consejo es que si realmente necesita financiamiento, concéntrate en los elementos centrales del negocio mientras te preparas para el aumento, por ejemplo, ¿Tiene un producto único y defendible, una capacidad probada para lograr escala, un equipo sólido, etc., estas son las cosas que te harán atractivo para los inversores? Si tiene los componentes básicos adecuados, los inversores vendrán a buscarte, en lugar de que tú los busque a ellos.

¿Qué significa para ti la palabra “emprendedor”?

Un emprendedor es alguien que está dispuesto a arriesgarse para hacer que algo suceda en el mundo. Ese "algo" puede ser muchas cosas, p. Ej. una visión de colonizar Marte, creando una escultura especial de Burning Man, incluso comenzando una organización sin fines de lucro. El impulso y la capacidad emprendedores se basan en la asunción inteligente de riesgos, la resolución de problemas, la creatividad y la ejecución, y estas habilidades no se relacionan únicamente con el objetivo de crear riqueza o dinero. En cambio, un emprendedor es cualquier persona que pueda utilizar estas habilidades en la creación de algo grandioso en el mundo.

Imagen: Andrew Masanto. Foto: Entrepreneur USA.

¿Qué es algo que muchos aspirantes a propietarios de negocios creen que necesitan y que realmente no necesitan?

Muchos aspirantes a dueños de negocios piensan que deben estar en constante ejecución. Sin embargo, estar ocupado no significa que te estés volviendo eficaz. Al principio, los emprendedores definitivamente deberían por defecto “hacer”, pero principalmente porque la ejecución y la iteración pueden conducir a una estrategia efectiva, si esta no ha sido completamente identificada y probada todavía. Sin embargo, el verdadero truco es que el propietario de un negocio elija la dirección y la estrategia correcta para la empresa y solo entonces trabaje con su gente para ejecutarla. Esa decisión es fundamental para el resultado a largo plazo del negocio.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilices como motivación personal? Explica cómo te inspira

"Nullius in verba". Significa "No confíes en la palabra de nadie". Este dicho resuena porque tratamos de observar siempre tanto el sistema como las suposiciones en el sistema, a fin de tomar medidas que las masas (o nuestra competencia) no tomarán. Esta acción/pensamiento contrario nos lleva a resultados descomunales.