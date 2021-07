10 cosas de las que los emprendedores nunca quieren hablar, pero deberían

June 15, 2021 8 min read

¿Con qué frecuencia dices que todo está bien cuando en realidad no lo está? De hecho, es posible que te sientas asustado, preocupado, inseguro o inútil.

Me gusta hacer preguntas difíciles a mis clientes. Me ayuda a llegar a la raíz de un problema con bastante rapidez y eliminarlo para que ya no exista.

Una de las preguntas que me ayuda a hacer esto es: "¿Cuál es la cuestión número uno sobre la que te cuesta discutir abiertamente con los demás?".

Todo lo que sea reprimido terminará manifestándose de otra forma. Para algunos, eso puede ser ansiedad, y para otros, puede ser una desconexión en sus relaciones o una incapacidad para hacer avanzar sus negocios.

En mi experiencia, hay 10 grandes temas de los que la mayoría de las personas evitan hablar. El solo hecho de conocerlos puede ayudarte a sentir que no estás solo y moverte para resolver el problema. Cuando algo no se resuelve, consume energía vital. La fuerza vital es arrastrada hacia abajo, como un globo con alguien tirando de él.

Hablar de lo que realmente está pasando es como cortar ese exceso de peso. La energía comienza a moverse y comienzas a sentirte más ligero.

Recientemente, fui a un evento con alrededor de 2,500 hombres. En la espalda de cada uno de los hombres había un bloque de madera de "carga". Ningún bloque tenía menos de cinco cosas escritas con marcador negro, y la mayoría estaban llenos. Este ejercicio es poderoso porque nos ayuda a darnos cuenta de que no somos la única persona que lucha contra estos problemas.

Es demasiado fácil ponernos en una caja mental paralizante y comenzar a pensar y sentir que somos la única persona que lo experimenta.

Por qué a los emprendedores se les dificulta ser auténticos

Hablar abiertamente sobre lo que realmente está sucediendo en nuestras vidas es poderoso, pero ¿por qué es tan difícil para tantos ser auténticos y crudos?

Simplemente, tememos la pérdida. Tememos que si compartimos lo que realmente está pasando, perdamos algo. Esa pérdida podría ser el amor de personas cercanas a nosotros. Para muchos, ser auténtico en las redes sociales significa que perderían negocios. Interiorizamos la idea de que si la gente ve nuestro verdadero yo, todo se derrumbará.

En realidad, esta es una ilusión creada por el ego para protegerse.

El problema es que cuando fallamos en ser auténticos, le robamos la libertad a nuestra alma. Hacemos explotar pequeñas cosas en nuestra cabeza, lo que nos paraliza, haciéndonos incapaces de actuar.

Con el tiempo, después de un poco de cariño, de reducir el parloteo mental y de vivir desde el corazón, podemos empezar a liberarnos.

Aquí hay algunos temas de los que finalmente podemos hablar libremente cuando somos fieles a nosotros mismos.

1. Finanzas

Debido a que hay tanta comparación poco sana entre quienes están en los negocios, es casi imposible hablar con otros sobre lo que está sucediendo financieramente. Esto puede tener consecuencias importantes: una de las principales causas de ruptura en una relación, son las finanzas.

2. Problemas corporales y de salud

Ya sea que se trate de negar los problemas de peso, los defectos de nacimiento o la calvicie, estar cómodo en nuestra propia piel es verdadera libertad. Una vez que somos dueños de dónde estamos en nuestras vidas, creamos una conexión más profunda con los demás.

3. Soledad

Hay muchas razones por las que los emprendedores se aíslan, pero una de las más importantes es que no se sienten cómodos al conectarse con los demás. Se nos ocurren excusas como "Estoy demasiado ocupado" o "Estoy demasiado cansado" cuando nos invitan a situaciones sociales y, finalmente, esas invitaciones dejan de llegar. Luego, entramos en una espiral de la que es difícil salir.

4. Falta de éxito

Tal vez eres nuevo en los negocios o tus finanzas se hundieron tras una serie de victorias, esas caídas son a menudo una de las cosas más difíciles de hablar. Cuando entendemos que todo emprendedor soporta una montaña rusa, podemos empezar a sentirnos más ligeros.

5. Necesidades personales

Especialmente para quienes gustan de complacer a las personas, satisfacer las necesidades de otros no es un problema, pero cuando necesitamos algo nosotros mismos, a menudo lo ignoramos. A menudo, esto se debe a que no queremos ser una carga, pero olvidamos que para la mayoría de las personas, satisfacer las necesidades de los demás proporciona energía y satisfacción.

6. Problemas en sus relaciones

La conexión en las relaciones puede ser una lucha para los emprendedores debido a la poca presencia. A la mente le encanta trabajar, trabajar, trabajar y quemarse hasta el suelo. Es muy común evitar resolver los problemas de relación porque sentimos que eventualmente desaparecerán. No lo hacen.

7. Acontecimientos traumáticos del pasado

Si un evento pasado sigue apareciendo para ti, entonces tu cuerpo te está diciendo que es hora de resolverlo. Sin embargo, estos pueden ser los más difíciles de hablar porque no queremos volver a experimentar los sentimientos que provocó el evento. La curación es a menudo un pasaje oscuro, pero hay liberación del otro lado.

8. Arrepentimientos

Lo que puede parecer pequeño para algunos (arrojar una piedra a un pájaro cuando era niño, no devolver el dinero cuando se suponía que debía hacerlo), puede atormentar a otros durante toda su vida. Simplemente no podemos perdonarnos a nosotros mismos por las acciones que tomamos en el pasado. Esto destruye nuestra fuerza vital si no se resuelve.

9. Dinámica familiar

Por lo general, la relación entre un emprendedor y su madre o padre tiene un gran impacto en el bienestar. Si el impulso proviene de un lugar poco sano, será destructivo a largo plazo si no se resuelve. Muchos desconocen que una relación pasada es la raíz de su sufrimiento.

10. Errores

He cometido errores muchas veces como propietario de un negocio, pero eso me ha convertido en lo que soy hoy. Una vez que podamos comenzar a ser más abiertos acerca de esos errores, ya no nos reprimen. Empieza a pensar en cuál ha sido el impacto positivo de los eventos que te hacen querer regresar el tiempo.

El coraje para hacer un movimiento de poder y comenzar a hablar sobre tus desafíos, ya sea con la persona más cercana a ti o con un coach, a menudo te catapulta al siguiente nivel. Tu cuerpo ya no se aferra a la resistencia, y esa energía libre es una fuerza que te lanzará como un cohete.

Cuanto más lo reprimimos, más comenzamos a sentirnos 'locos' porque está sobrecargando nuestros sistemas.

Ser un líder verdaderamente auténtico y consciente significa hacer lo difícil: ¿Con quién necesitas iniciar una conversación abierta?

Enfócate positivamente en lo que está al otro lado, no en las emociones que puedan surgir en la conversación. Porque eso te saboteará, todo el tiempo.