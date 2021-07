Elon Musk decide vender sus casas y pagar el alquiler del lugar donde vive

June 15, 2021 2 min read

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció que ha decidido vender su última casa en propiedad por medio de un hilo en Twitter. Está situada en San Francisco (California) y él menciona que sólo una gran familia vivirá ahí, pues es un lugar muy especial para el magnate.

Actualmente, ni él ni su familia residen en dicha mansión, de repente la rentan para eventos. Además, ellos viven en una casa alquilada en Boca Chica (Texas) con un precio de 50 mil dólares desde el diciembre pasado, este nuevo hogar está más cerca de la construcción de la futura ciudad Starbase y un sitio de lanzamiento de SpaceX.

Decided to sell my last remaining house. Just needs to go to a large family who will live there. It’s a special place.