MacKenzie Scott, anteriormente Bezos, dona otros 2.7 mil millones de dólares: 'La generosidad es generativa'

June 15, 2021 3 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Tras un divorcio muy público y un acuerdo de 38,300 millones de dólares del multimillonario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, en 2019, MacKenzie Scott se convirtió en la mujer más rica del mundo en septiembre de 2020, con un patrimonio neto estimado de más de 60,000 millones de dólares en ese momento.

Scott ha sido conocida por sus iniciativas benéficas y donaciones por un total de más de 6 mil millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro seleccionadas después de firmar The Giving Pledge de Bill Gates y Warren Buffett, que alienta a los más ricos del mundo a comprometerse a donar la gran mayoría de su riqueza a lo largo de su vida.

La friolera de 410 millones de dólares de esa cantidad se donaron a universidades históricamente negras solo en diciembre de 2020. Y parece que su número de donaciones caritativas acaba de aumentar en otros asombrosos 2.7 mil millones.

Anunciado a través de una publicación en Medium, Scott compartió que había donado una cantidad asombrosa de dinero a más de 286 organizaciones en nombre de ella y su nuevo esposo Dan Jewett.

“Debido a que el servicio centrado en la comunidad es un catalizador y multiplicador tan poderoso, [Dan y yo] pasamos el primer trimestre de 2021 identificando y evaluando equipos sin fines de lucro orientados a la equidad que trabajan en áreas que han sido desatendidas”, escribió Scott. “El resultado fue 2,739,000,000 en obsequios a 286 organizaciones de alto impacto en categorías y comunidades que históricamente han tenido poca financiación y han sido ignoradas”.

Scott citó las organizaciones de apoyo que luchan contra la "discriminación contra las minorías étnicas y religiosas", así como las "instituciones de 2 y 4 años que educan con éxito a los estudiantes que provienen de comunidades que han sido crónicamente desatendidas", con un énfasis general en la "riqueza desproporcionada" y apoyando a las mujeres.

“Estas son personas que han pasado años avanzando con éxito en objetivos humanitarios, a menudo sin saber si habrá dinero en sus cuentas bancarias en dos meses”, escribió Scott sobre las organizaciones a las que ella y Jewett apoyan. "Creemos que los equipos con experiencia en la primera línea de desafíos sabrán mejor cómo hacer un buen uso del dinero, los alentamos a gastarlo como elijan".

Algunas de las organizaciones que recibieron donaciones incluyen Save the Music Foundation, United States Artists, The Freedom Fund y Girls First Fund.

“La generosidad es generativa”, dijo Scott. "Compartir hace más".

Scott es actualmente la tercera mujer más rica del mundo con un patrimonio neto estimado de 59.8 mil millones de dólares.