'Tiger King' Joe Exotic está vendiendo activos como NFT desde su celda de prisión

June 15, 2021 3 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Los NFT han ganado popularidad masiva recientemente, con todo, desde videos virales de YouTube hasta memes populares que se venden por millones de dólares a compradores interesados.

Las celebridades y los multimillonarios a menudo se han sumado a la tendencia, con personas como Jack Dorsey de Twitter y Elon Musk de Tesla que ofrecen vender tuits antiguos como tokens no fungibles.

El siguiente en unirse a la tendencia es nada menos que el controvertido sensación accidental de televisión Joseph Maldonado, más conocido como Joe Exotic de Tiger King.

Exotic, que actualmente cumple una condena de 22 años en una prisión federal, comenzará a vender varias pertenencias y piezas de arte inspiradas en criptomonedas desde su celda de prisión en asociación con la compañía de criptomonedas MORE.

"Ya sea que me ames o me odies por lo que crees que he hecho, no hay duda de que todos quieren una parte de The Tiger King", dijo Exotic con humildad sobre la asociación.

Los NFT son más o menos equivalentes a poseer una obra de arte digital que está limitada en copias o es la única de su tipo.

Aunque se pueden hacer imitaciones y copias del activo original, poseer el original (o uno de los originales) es extremadamente valioso.

La subasta de Exotic comenzará el 18 de junio a través de Mintable, donde los NFT abarcarán desde grabaciones de audio exclusivas del propio Tiger King en vivo desde la prisión, "tarjetas comerciales" digitales y obras de arte digitales.

Los artefactos tangibles incluirán prendas de vestir populares que aparecen en la serie de Netflix, como la infame chaqueta y pantalones de cuero negro de Exotic y un bikini que usó la actriz de cine para adultos y amiga de Exotic, Rachel Starr.

"No hay mejor manera de involucrar a la corriente principal en la tecnología blockchain que unir caras y nombres familiares", dijo el CEO y fundador de MORE, Peter Klamka. "Joe Exotic es el meme y la anomalía favoritos de Estados Unidos; estoy muy emocionado de trabajar con él y su equipo en este proyecto para mantener viva su historia mientras permanece en prisión".

MORE se comercializa como un Crypto club exclusivo para miembros con sede en Manhattan, con otras ubicaciones y clubes afiliados repartidos por todo el país en ciudades como Las Vegas, Hollywood y Miami.

La propia empresa tiene su propia moneda (MÁS moneda), que es una moneda criptográfica que todos los miembros e invitados pueden usar en todos los lugares y eventos afiliados al club.

Exotic está actualmente encerrado por un complot para matar a la gran felina rival y activista por los derechos de los animales Carole Baskin, así como por el maltrato de varios de sus animales, incluida la eutanasia de cinco de sus tigres.

Los interesados ​​en participar en la subasta pueden visitar aquí a partir del viernes.