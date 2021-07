Lleva tu negocio a Catar a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2022: 5 puntos clave

June 16, 2021 9 min read

Quizá uno de los retos más frecuentes que enfrentan los emprendedores conforme crecen sus negocios es el de expandir su mercado internacionalmente. En otros casos hay emprendedores que quieren empezar de cero en otro país. Lo que tienen en común es que la internacionalización y emprender por sí mismo requiere de un cierto análisis de mercado y de las condiciones del ecosistema de emprendimiento al que se desea ingresar.

Si este es tu caso y estás considerando hacer negocios en Catar, entonces este artículo es para ti. De hecho, además de investigador de emprendimiento, soy socio fundador de un par de empresas en México, mi país de origen, y ahora que me encuentro en Catar personalmente estoy poniendo en práctica los puntos clave que a continuación te menciono. Antes de pasar a eso debes saber que no son puntos que estoy inventando, sino que están basados en investigación.

Hace diez meses inicié a investigar y escribir un libro sobre el Ecosistema de Emprendimiento de Catar para la escuela de negocios HEC Paris en Catar. Recientemente publicado, de acuerdo con el periódico Gulf Times, es la primera revisión exhaustiva del ecosistema en este país. La idea principal fue tener un documento que sirva de guía para los nuevos emprendedores y los empresarios que aquí residen.

Si lo analizamos con la lupa de extranjeros que quieren invertir en Medio Oriente, probablemente la opción de invertir en los Emiratos Árabes Unidos, es decir Dubai también cruce por tu mente. En días pasados tuve la oportunidad de reunirme con la Embajadora de México en Catar, Graciela Gómez, y discutíamos este punto mientras le presentaba el libro. Comentábamos sobre, ¿cómo podemos ayudar a más mexicanos a emprender en Catar? La embajada por supuesto que ya ofrece apoyo, pero quizás el problema es que hace falta guiar y difundir las oportunidades que también ofrece Catar y por qué no, que más emprendedores aprovechen para estar antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Yo espero que, sin importar tu nacionalidad, puedas encontrar útiles los siguientes cinco puntos clave que resumen mi experiencia emprendiendo en Catar:

1. El mercado nacional

La población total de Catar es menor a tres millones de personas en su mayoría concentrados en la capital, Doha. El 85% del mercado son expatriados que residen y trabajan con una tasa de desempleo cercana al 0%. La mayoría de la población habla inglés por el mismo motivo, aunque el idioma oficial es el árabe. Catar tiene el PIB per cápita más alto del mundo, lo que provoca que, aunque es un mercado pequeño en número de personas, hay potencial para generar buenos ingresos, principalmente con productos de lujo.

En una tarde común en Doha, es normal que la gente salga a los centros comerciales y mercados donde también abundan los restaurantes y cafeterías además de las tiendas de marca. Aunque se percibe un apoyo especial a productos hechos en Catar, el ambiente internacional brinda oportunidades para destacar con productos especializados y de importación. Por ejemplo, como mexicano me he sorprendido de que en la mayoría de los restaurantes puedes encontrar tacos y quesadillas a pesar de que la comunidad mexicana no es tan numerosa.

2. Los sectores estratégicos

En el 2017, los países vecinos del golfo impusieron un bloqueo comercial a Catar lo que obligó al país a incrementar la producción e inversiones en sectores estratégicos para cubrir la demanda nacional de bienes indispensables. Adicionalmente, el gobierno cuenta con un plan de desarrollo llamado la Visión Nacional de Catar 2030 en el que establece lineamientos para impulsar la innovación y emprendimiento en línea con la búsqueda de la sustentabilidad de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Derivado de lo anterior y con la futura Copa Mundial de la FIFA 2022 en puerta, se han destacado los siguientes sectores como estratégicos principalmente:

Hospitalidad

Construcción

Agricultura

Tecnologías de la información

Esto no quiere decir que entonces solo proyectos de estos sectores tengan potencial, sino que en Catar existen mecanismos de apoyo especiales para empresas que buscan registrarse e internacionalizarse con sede en este país dentro de estos sectores. Y si estás pensando en importar productos debes saber que existen restricciones como al alcohol y carne de cerdo por ser un país musulmán. En esto último la venta de alcohol es controlada bajo licencias, comprarlo para consumo personal es restringido a venta en hoteles y en Qatar Distribution Company.

3. El potencial internacional

A principios del 2021 se ha anunciado el fin al bloqueo comercial que tenía Catar con sus países vecinos. Muchas empresas que surgieron en este país para satisfacer principalmente la demanda nacional ahora podrán gozar de la oportunidad de exportar sus productos y servicios a más mercados como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, etc. El gobierno Catarí actualmente está apoyando a las empresas a lograr esto, sin embargo, con la apertura al exterior también llega más competencia en el mercado doméstico.

Como emprendedor extranjero definitivamente hay que tomar en cuenta que el mercado doméstico de Qatar es algo pequeño y ahora tendrá más competencia por lo que es importante tener un plan para internacionalizarse a los países vecinos con tu sede en Catar. Podrás encontrar incentivos fiscales y fuentes de capital para lograrlo si tienes productos y/o servicios innovadores. Al momento de buscar cómo abrir y registrar una empresa en este país justamente un plan de expansión internacional puede ser decisivo para facilitarte el proceso por los motivos que te digo a continuación.

4. Formas de registrar empresas

En los últimos años las políticas públicas de comercio en Catar se han transformado y han ido abriendo brecha para atraer inversiones extranjeras facilitando la apertura de empresas y repatriación del capital. Hasta hace poco tiempo era requisito indispensable estar en sociedad con un Catarí que representara más del 50% de su participación en el negocio para obtener el registro. Hoy es posible registrar una empresa 100% extranjera siempre y cuando lleve a cabo proyectos estratégicos para la visión del país y/o haga inversiones significativas de capital.

Desde mi perspectiva para registrar una empresa en Catar depende mucho del contexto de cada emprendimiento. No es lo mismo ser una persona que quiere llegar sola al país para abrir una empresa que ser una empresa invirtiendo en su expansión de oficinas a otro país. Así como no es lo mismo emprender una cafetería que una planta de producción de energía solar.

La recomendación que hago es buscar un distribuidor si lo que tienes es un producto para comercio minorista, un distribuidor te puede ahorrar la molestia de pasar por el proceso de registro y puedes hacer la exportación de tu país a Catar más rápido. Si eres una empresa grande y/o multinacional, entonces no tendrás problema de obtener la aprobación a través de Qatar Financial Centre ó Qatar Freezones Authority dependiendo el giro específico. Por último, si eres una “PyME”, puedes intentar también registrarte en Qatar Freezones Authority si posees un capital para invertir. Para emprendedores más experimentados encontrarán que asociarse con un Catarí es la mejor manera de hacer negocios en este país.

5. Fuentes de apoyo

Pudiera parecer que entonces es algo complicado querer emprender en Catar, pero no lo es si lo haces con cierta planeación y conocimiento del ecosistema. Existen en el país incubadoras de empresas que están atrayendo emprendedores internacionales que busquen establecerse en Catar. Estas incubadoras como Qatar FinTech Hub o Qatar Business Incubation Center buscan impulsar el desarrollo del ecosistema emprendedor dando mentoría y espacio para el desarrollo de los productos mínimos viables que después les permitan crear equipos de alto rendimiento, levantar inversión y registrarse.

Por ejemplo, Qatar Business Incubation Center es la incubadora de empresas más importante del país y es parte de Qatar Development Bank. Ellos ofrecen el programa Mix & Match para conectar a emprendedores aspirantes con socios locales potenciales al cual puedes aplicar en línea. Qatar FinTech Hub abre sus convocatorias a emprendedores del sector financiero tecnológico en la región del Medio Oriente y Norte de África, ofreciendo incubación y aceleración para registrarse rápido con sede en Catar. Recuerda que siempre puedes acercarte a tu embajada en el país para recibir orientación o contratar consultoría especializada en este tema del registro.