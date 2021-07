¡Orgullo! Estos estudiantes desarrollaron guitarras eléctricas artesanales, juegos de mesa incluyentes y un proyecto con desechos de avestruz

June 16, 2021 7 min read

¡Si hay talento, solo falta apoyarlo! Un estudiante de arquitectura que fabrica guitarras eléctricas artesanales de gran calidad, una psicóloga que diseña juegos de mesa dirigidos a la enseñanza de lenguaje Braille para invidentes y lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva, y una investigadora que utiliza los desechos óseos del avestruz para aliviar problemas de salud como los embarazos ectópicos resultaron ganandores del del Concurso de Emprendimiento de Alto Impacto 2021, convocado por la Incubadora de Empresas Tecnológicas del Centro para la Gestión de la Innovación y la Tecnología (Cegint) del ITESO.

Los tres proyectos seleccionados recibirán, además de una beca para echarlos a andar en la Incubadora de Empresas Tecnológicas del ITESO, premios económicos de 200 mil pesos para el primer lugar, 100 mil para el segundo y 50 mil para el tercero.

¡Conoce más estos proyectos!

Imagen: ITESO

Músico multiinstrumentista desde los seis años de edad y apasionado del jazz, Yeremi Dennis González siempre ha estado en la búsqueda de tocar y crear arte con instrumentos propios. Esa indagatoria personal lo llevo hace dos años a comprar herramientas para diseñar y fabricar sus propias guitarras eléctricas, un proyecto que comenzó como un taller en casa y escaló hacia una idea de negocio, Dennis Guitars, con la que ganó el primer lugar en el Concurso de Emprendimiento de Alto Impacto 2021.

“No me lo esperaba (ganar) y no me lo creo todavía, pero el proceso me ayudó muchísimo para el desarrollo de mi empresa. Si no fuera por el concurso, cuestiones como el esquema de monetización, estudio del mercado, costo unitario y otros temas, no los habría desarrollado", comentó el estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Arquitectura del ITESO.