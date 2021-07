La búsqueda de la libertad en el trabajo y el emprendimiento

June 17, 2021 5 min read

Por Carlos Flores, Wayra Hispam, Head of Business Development México

Timothy Gallway en su libro “El juego interior del trabajo” logra ejemplificar con la siguiente frase el tipo de pensamiento y motivaciones que pueden acompañar a un emprendedor en su viaje anhelando libertad en el trabajo:

“Me he embarcado en la búsqueda del trabajo libre. No me interesa la noción conceptual de libertad en el trabajo sino algo más práctico, quiero hacer honor a esa parte de mí que es inherentemente libre, con independencia de las circunstancias. Mi búsqueda es para reconocer este ser y permitirle que se exprese en el trabajo”.