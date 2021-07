La startup china Pony.ai ofrecerá servicio de robotaxi sin conductor para 2022 en California

June 17, 2021 5 min read

La startup Pony.ai, que opera en China y Estados Unidos, inició las pruebas de conducción de sus nuevos vehículos autónomos en calles de California. La empresa planea lanzar el servicio de robotaxi sin conductor en ese estado para 2022.

La compañía reveló que está probando sus vehículos autoconducidos diariamente en la vía pública de Fremont y Milpitas, en California. Los ensayos no se limitan a EU, ya que Pony.ai está haciendo lo mismo en la provincia de Guangzhou, China, su otra ciudad sede. Su objetivo es implementar el servicio totalmente autónomo al público el próximo año.

“Ir completamente sin conductor es clave para lograr la autonomía total y un catalizador indispensable para hacer realidad nuestra ambiciosa visión", dijo James Peng, CEO y cofundador de Pony.ai en un comunicado.

Una vez que Pony.ai demuestre que sus autos sin conductor son seguros, aún tendrá algunos obstáculos regulatorios que superar antes de poder operar comercialmente.

Cualquier empresa de vehículos autónomos que quiera cobrar al público por los viajes sin conductor, necesita permiso del Departamento de Vehículos Motorizados y de la Comisión de Servicios Públicos de California.

