Alertan sobre aumento de cartera vencida en instituciones financieras

June 17, 2021 3 min read

La recuperación de la economía mexicana avanza con lentitud pero, aunque hay reactivación en la mayoría de los sectores productivos del país, hay riesgo de que se presenten dos o tres sorpresas de aumentos importantes de cartera vencida en instituciones financieras.

El director general de Atradius Seguros de Crédito, Karel Van Laack, expuso que, a más de un año que inició el confinamiento por la pandemia en México, hay empresas que enfrentan problemas de liquidez y niveles de endeudamiento preocupantes, además que no cuentan con seguros de crédito y ello significa que tienen altas probabilidades de que empiecen a fallar en sus pagos.

Independientemente del sector, los mayores problemas los enfrentan aquellas compañías que no se prepararon y operan sin seguros de crédito que les permitan evaluar si tienen o no “buenos clientes” para darles financiamiento y para evaluar riesgos de impago.

Recordó que en 2020, la banca dio facilidades para que las empresas retrasaran los pagos de sus deudas, pero desde septiembre de ese año empezaron a exigirles liquidar los préstamos, con el inconveniente de que algunas no van a poder cumplir con sus obligaciones.

“Algo que estamos viendo con mucho interés es el desarrollo de la cartera vencida de la banca en México, tengo miedo que nos vayan a dar dos o tres sorpresas, no los bancos grandes que están muy bien capitalizados, pero hay instituciones financieras que no tienen capital suficiente para poder enfrentar el incremento de la cartera vencida”, comentó Van Laack.

Aunque en general la banca está en buenos niveles de capitalización, “no tengo la certeza que el monto de créditos que no se va a pagar no será tan grande que no vayan a causar sorpresas”, dijo.

Añadió que México desde antes de la pandemia estaba en recesión; en 2020 por el COVID-19 registró una caída de 8.5% y en 2021 la recuperación avanza lentamente y mucho de su recuperación dependerá de factores como el proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

Foto: Envatoelements

“Venimos de un fondo profundo, no podemos cantar victoria, porque aunque vamos hacia arriba hay muchos desafíos y después de la caída de 2020 era imposible que no creciera la economía mexicana”, aseveró Van Laack.

En 2020 todos los sectores se afectaron, aunque unos más que otros como la construcción, turismo, entretenimiento y restaurantes; lo mismo sucedió con las empresas: hubo algunas que contaban con seguros de créditos, mientras que otras no, lo que les ocasionó mayores daños por la crisis económica.

En este 2021, en particular, las industrias o segmentos de la economía mexicana con interacción muy fuerte con Estados Unidos son los que más rápidamente se van a ver beneficiados del desarrollo económico del mercado estadounidense.