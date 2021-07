5 emprendedores que están revolucionando la industria fintech en México

IF: La causa más profunda de la falta de habilidades financieras se encuentra en la brecha cultural de los propios conocimientos financieros en México y Latinoamérica. En México el 80% de las empresas cierran durante sus primeros 2 años y los emprendimientos no alcanzan el éxito por falta de indicadores (48%), planeación deficiente (44%) y por problemas en la ejecución o fallas en la hipótesis de negocio y oportunidades en el mercado.



IF atiende miles de negocios en los 5 continentes. IF es un asistente virtual de negocios, para micro y pequeñas empresas que ayuda a generar diagnósticos financieros en minutos para ayudar a tomar las mejores decisiones y a mitigar riesgos financieros.