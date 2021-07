VIDEO: Un bebé jugaba con un iPad y sin querer compró una actualización de 10,000 dólares de Tesla

June 18, 2021 2 min read

Una mujer se viralizó en TikTok al compartir un video en el que cuenta cómo su pequeño de 10 meses gastó 10,000 dólares en la aplicación de Tesla.

Esto ocurrió cuando la mamá le prestó el iPad a su hijo para que se entretuviera mientras ella cocinaba. El bebé al estar picando botones se metió sin querer a la aplicación de su coche Tesla y compró un “paquete completo de conducción autónoma.”

Well our son decided we needed the self driving package we debated on before #tesla #teslaworld #ohno #foryou #fyp