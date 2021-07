El código original de la World Wide Web será subastado

June 21, 2021 3 min read

El código original que permitió la creación de la World Wide Web (WWW) será subastado en Sotheby’s entre el 23 y 30 de junio, fue creado por el científico de la computación británico Tim Berners-Lee y es considerado uno de los inventos más importantes a lo largo de la historia porque revolucionó el intercambio de información mundialmente.

Este se venderá en forma de token no fungible (NFT) con firma digital de la cadena de bloques de Ethereum que registra la propiedad de un activo digital. Esta unidad se compone de cuatro elementos: el código fuente original de 9,555 líneas, una visualización animada, una carta escrita por Berners-Lee y un póster digital del código completo de los archivos originales.

“Durante los últimos siglos, la humanidad ha visto una sucesión de cambios de paradigma que nos han llevado hacia la era moderna (…) pero ninguno ha tenido el impacto sísmico en nuestra vida diaria como la creación de la World Wide Web”, mencionó Cassandra Hatton, directora global de ciencia y cultura popular de Sotheby’s.

Las líneas de dicho código incluyen el lenguaje marcado de hipertexto (HTML), el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y los identificadores uniformes de recursos (URI). También los documentos HTML originales que instruyeron a los primeros usuarios de la web sobre cómo utilizarla correctamente.

De acuerdo con la casa de subastas Sotheby’s las pujas comenzarán desde los 1000 dólares, todo será por formato online y el nombre de la subasta es “This Changed Everything” (‘Esto lo cambió todo’, traducido en español). La venta beneficiará a las iniciativas que apoyan sir Tim y Lady Berners-Lee.

