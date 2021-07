Victoria's Secret abandona a sus 'ángeles' escasamente vestidos y las cambia por activistas y emprendedores

June 18, 2021 6 min read

Por Fernanda Orendain

Los ángeles de Victoria´s Secret ya comenzaban a ir de caída pero ahora está totalmente confirmado. La marca de productos de belleza y lencería les dice adiós. Es un realidad que la imagen de las supermodelos dejó de vender y que los estándares de belleza han ido cambiando con los años enfocado hacia el body positive. Es por eso que la firma decidió anunciar sus nuevas creaciones The VS Collective y el Fondo Mundial de Victoria’s Secret para el Cáncer de mama, para lograr impactar positivamente la vida de las mujeres. Te decimos de qué se trata.

“En Victoria ‘s Secret estamos en un viaje increíble para convertirnos en el principal defensor de las mujeres. Este es un cambio dramático para nuestra marca, el cual adoptamos desde nuestro núcleo. Estas nuevas iniciativas son solo el comienzo. Estamos llenos de energía y nos sentimos honrados por el trabajo que tenemos por delante”, dijo Martin Waters, Director Ejecutivo de la marca.

The VS Collective

Será una plataforma con la que buscan construir nuevas relaciones con todas las mujeres. Con la ayuda de siete socias, contarán sus antecedentes, intereses y pasiones, e influirán y darán forma al futuro de la marca.

“A través de una serie de colaboraciones, asociaciones comerciales e iniciativas relacionadas con causas, estamos aportando nuevas dimensiones a nuestra experiencia de marca. Al casar la energía y la creatividad de nuestros nuevos socios y perspectivas con nuestra red y escala, podemos transformar la forma en que nos conectamos y nos presentamos ante las mujeres“, dijo Martha Pease Directora de Marketing.

Entre las primeras en unirse a The VS Collective se encuentran:

Eileen Gu

Campeona del Mundo del Esquí Libre, defensora de los deportes juveniles y femeninos, y modelo.

Amanda de Cadenet

Periodista, fotógrafa, creadora del libro Girl Gaze que presenta una hermosa y poderosa colección de imágenes que capturan cómo las mujeres jóvenes perciben el mundo, además de ser defensora de la igualdad.

“Creo que el verdadero cambio empieza de adentro hacia afuera y que un grupo de personas alineadas puede cambiar la cultura. Agradezco la oportunidad de ser parte de este increíble grupo de mujeres y de utilizar mis habilidades creativas y profesionales para priorizar la representación auténtica de las mujeres y apoyar a los directivos de VS en su misión de impulsar el cambio sistémico.”

Adut Akech

Refugiada, partidaria del bienestar mental y modelo.

Paloma Elsesser

Defensora del movimiento de body positive, creadora comunitaria y modelo.

Megan Rapinoe

Activista LGBTQIA +, Defensora de la Equidad de Pago, jugadora de fútbol profesional y ganadora de una medalla en ese deporte.

Priyanka Chopra Jonas

Actriz, productora y emprendedora.

“Puedo recordar vívidamente la emoción a los 16 años al abrir un regalo de Victoria’s Secret que me dio mi tía. Una nueva era siempre trae una sensación de libertad, y la oportunidad de participar en la evolución y el futuro éxito de una marca histórica como Victoria’s Secret es muy emocionante para mí. Conforme trabajamos juntos para trazar el camino a seguir de una manera nueva e impactante, no solo espero desarrollar futuras colecciones inclusivas, sino que también me emociona que clientes nuevos al igual que clientes leales de Victoria’s secret, se sientan representados y que pertenecen.”

Valentina Sampaio

Activista, actriz y modelo LGBTQIA +.

Entre las primeras iniciativas, los miembros fundadores de The VS Collective compartirán sus historias en un podcast presentado por la galardonada locutora Amanda de Cadenet. Cada episodio mostrará las experiencias y perspectivas notables de cada uno de los miembros de The VS Collective, así como más detalles de su asociación con la marca.

Fondo Mundial de Victoria’s Secret para el Cáncer de mama

Por otra parte, la marca lanzará El Fondo Mundial para el Cáncer de Mama junto con Pelotonia. Este se encargará de financiar proyectos de investigación destinado a mejorar los tratamientos y curas para esta enfermedad. Anunciaron que Victoria´s Secret otorgará al menos 5 millones de dólares al año para realizarlo.

Además, la firma de lencería estará uniendo fuerzas con la diseñadora Stella McCartney durante el mes de Octubre para hacer conciencia sobre el cáncer de mama.

