La diversidad es un catalizador de la innovación

Para muchos, junio es el mes del orgullo LGBTQIA+. Para nuestra marca, sí es un mes en el que celebramos la diversidad y la inclusión, pero en realidad para nosotros es mucho más que la celebración de un solo mes. Creemos que reunir a personas diferentes en el ámbito profesional construye una cultura de aceptación que se materializa en mejores resultados, tanto individuales como a nivel corporativo. Para nosotros propiciar la diversidad y la inclusión no solo es un acto humano sino que es en donde nuestros procesos creativos nacen, simplemente porque cuando se juntan distintas maneras de pensar, con distintos antecedentes culturales, con distintas vivencias y experiencias, suceden cruces novedosos y surgen las mejores ideas.

Un estudio de McKinsey confirma que las empresas que cuentan con culturas y políticas de diversidad e inclusión, tienen una rentabilidad 35% superior a las que no cuentan con ellas. Y que aquellas que incluyen mujeres en sus equipos gerenciales son 25% más rentables. Sin embargo, buena parte de las 500 empresas del listado de Fortune todavía tienen directorios predominantemente masculinos y de hombres blancos. El Grupo de Recursos de Trabajo PRIDE de Mastercard fue creado para generar un ambiente laboral más equitativo dentro de la empresa, promoviendo la cultura de diversidad e inclusión, así como acciones concretas que la compañía ha implementado como un abanico de beneficios equitativos realmente competitivos. Nos hemos comprometido a llenar de sentido los términos “Diversidad e Inclusión”, mediante acciones concretas que aseguran sobre todo un espacio laboral y de colaboración fundados en el respeto y la seguridad para todos los que formamos parte de esta familia; porque creemos que son dos diferenciales potentes, no solamente a nivel productivo sino principalmente humano.

La diversidad se hace a mano

Son muchas las compañías que creen que un equipo diverso es la reunión espontánea de personas de distinto género y grupos étnicos. En Mastercard vamos un poco más allá, pensamos que el concepto de diversidad tiene que evolucionar para poder incluir dentro de ella todo aquello que no es obvio a primera vista de las personas. Porque contar con mentes diversas no es suficiente para empoderar la productividad. Es crítico crear un ambiente laboral abierto, diverso y múltiple, no sólo en la nómina sino también en los detalles, aquellos detalles que hacen que cada empleado se sienta valioso e igualmente responsable de los resultados.

El grupo de trabajo PRIDE interviene a través de iniciativas que aseguran combatir el desigualdad en todos los niveles de la empresa, propiciar la equidad en todos los niveles organizacionales e implementar soluciones relevantes para la comunidad LGBTQIA+, como True Name Card, una tarjeta diseñada para que las personas trans y no binarias puedan poner en sus tarjetas el nombre con el que se identifican, además de apoyar a la organización promoviendo beneficios equitativos para todos los empleados.

COVID-19 dejó al desnudo lo relevantes que son las personas para que funcione el mundo y funcione bien para todos. Este nuevo humanismo post-pandémico implica igualdad de oportunidades, pero también equidad en condiciones laborales para todos. Para nosotros, interesarnos por el bienestar de nuestros empleados significa también ofrecer formación continua para su desarrollo profesional, programas de reinserción laboral para quienes tuvieron que tomar licencias por diversos motivos y fomentar los encuentros de grupos con intereses comunes, pero también reuniones abiertas destinadas a mejorar la política de inclusión de la empresa.

En Mastercard, inclusión y diversidad no son una ilusión. Se trata de promover el encuentro y de cultivar una cultura de trabajo donde haya espacio seguro para todos. Creemos que esto se logra poniendo la lupa sobre la humanidad de nuestros empleados. Porque reconocer las diferencias individuales fomenta la creatividad en conjunto, y redunda en mejores resultados.