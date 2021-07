Cada vez más profesionales usan su experiencia laboral para lanzar su propia empresa

June 21, 2021 8 min read

El sistema educativo estadounidense está diseñado para enseñar y capacitar a las personas para que se conviertan en expertos y líderes de opinión clave en los campos específicos que elijan. Dados los crecientes costos de la educación, rara vez los estudiantes pueden elegir más de un área para especializarse. Si llega el día en que uno quiere lanzar su propio propio negocio, es todo un desafío aprender los fundamentos del espíritu empresarial más tarde y hacerlo con confianza. Además, muchas personas se han capacitado en ciencias o artes, por lo que las finanzas y la contabilidad les parecen idiomas extranjeros. Entonces, ¿cómo es que tantos profesionales de la salud especializados están creando empresas privadas en auge en todo el país?

Como Doctor en Farmacéutica (Pharm. D.) con formación formal, tuve una ventaja única con un MBA en Emprendimiento antes de inscribirme en la Facultad de Farmacéutica. Esto me abrió los ojos y me dio el conocimiento y la inspiración para algún día poder comenzar mi propio negocio. Cuando la mayoría de las personas oyen hablar de la profesión farmacéutica, por lo general piensan en el farmacéutico local de una tienda minorista cercana. Sin embargo, el conjunto de habilidades adquiridas dentro de la escuela va más allá del ámbito comunitario y puede ser extremadamente útil en otras áreas. Mi carrera, después de la Facultad de Farmacéutica, comenzó en la industria, donde aprendí más sobre el negocio de los productos farmacéuticos, lo que me dio el conocimiento base para cofundar nuestra propia empresa de salud y bienestar. Mi consejo para todos los estudiantes que me preguntan es que deben enfocarse en comprender la ciencia y el oficio de la terapéutica, en lugar de la descripción del trabajo específico que creen que pueden obtener después de la escuela. Una vez que eres experto en farmacología, ese conjunto de habilidades se traduce en muchas áreas: social, clínica, industrial y sí, empresarial.

Muchos proveedores de atención médica han adoptado un enfoque similar, incluido el Dr. Akash Bajaj, un especialista en dolor y anestesiólogo que fundó Remedy Pain Solutions en Marina Del Ray, California. El Dr. Bajaj y yo trabajamos en colaboración con las marcas TIDL Sport y CytoCx, donde se desempeña como Director Médico y tiene doble titulación como MD (Doctor en Medicina, por sus siglas en inglés) y MPH (Maestría en Salud Pública). Médicos como el Dr. Bajaj, quien ha aparecido en la exitosa serie de televisión de CBS 'Doctors', han tenido que construir el avión mientras volaban y han hecho un trabajo increíble en el terreno de la práctica privada.

Independientemente de su especialidad, las personas pueden aprovechar estos consejos para sacar el máximo de su experiencia y convertirla en un negocio rentable sin dejar de servir al bien común:

1. Conviértete en un maestro de tu oficio

El primer paso es sumergirte en tu formación y especialidad, y tener confianza para ser un líder de pensamiento clave en el área. Haz investigación adicional, dedica tiempo a aprender toda la información y los datos nuevos en tu campo para comprender realmente la oportunidad que hay dentro. "Tuve la suerte de estar involucrado con varias instituciones académicas de primer nivel durante mi capacitación. Si bien la capacitación fue fantástica, hubo áreas que sentí que podrían mejorarse para tener como resultado final un mayor acceso a la atención médica de alta calidad", dice el Dr. Bajaj . "Afortunadamente, esta visión ha dado excelentes resultados y pacientes felices".

2. Identifica las necesidades de tu especialidad que actualmente no se están abordando

La pericia y la experiencia te ayudarán a identificar los problemas específicos dentro del área. A medida que vemos más movimiento rumbo a soluciones naturistas en la dieta y la salud en general, existe la necesidad de una verdadera regulación y cumplimiento dentro de la industria. Adoptar un enfoque farmacéutico centrado en la calidad se ha convertido en una de nuestras iniciativas fundamentales. Esto da como resultado productos eficaces y seguros para los consumidores a través del enfoque en pro de la calidad que adoptamos, un enfoque único dentro de la industria del bienestar.

3. Planifica responsablemente, pero desarrolla la comodidad con el riesgo

"Listo. Fuego. Apunta!", como dice el Dr. Bajaj, "El tiempo no me estaba esperando para estar totalmente preparado. A veces hay que dar el salto". En el emprendimiento no hay garantías, lo cual es muy distinto a lo que nos enseñaron durante nuestra trayectoria profesional y vida académica. El salario garantizado, los planes de jubilación y las bonificaciones anuales están lejos de ser una promesa en tu propio negocio, y es importante adaptarse. No todo saldrá según lo planeado, y es importante sentirte cómodo con eso. Siempre que se haya establecido la plataforma de lanzamiento para el crecimiento, el mayor desafío es la paciencia, no la seguridad.

4. Sé un experto en tu oficio y un estudioso de tu negocio

Uno de los mayores desafíos que enfrentan muchos profesionales bien capacitados es pasar de ser docente a ser estudiante. La experiencia en ciencia no se traduce en experiencia en negocios. Los emprendedores deben ser estudiantes de su negocio, de los organismos reguladores y del mercado para ser lo suficientemente ágiles como para adaptarse en consecuencia. "Surgen problemas y, a veces, sentimos que no tenemos idea de cómo lidiar con ellos, pero es importante tener la mente abierta y aprender de aquellos que han pasado por eso. Si ellos pueden hacerlo, yo también", dice. Dr. Bajaj. Además, es importante responder al mercado y a la base de consumidores. Muchos expertos pueden tener una visión de lo que creen que es un negocio ideal, pero ningún negocio tiene éxito sin la demanda de los consumidores, así que debes tener la mente abierta para atender eso.

5. Sepárate de la estructura tradicional

Olvídate de los turnos por hora, las llamadas agendadas, y un estricto horario de 9 a 5 en el momento exacto en que decidas comenzar tu propio negocio. En lugar de leer información sobre medicamentos o pautas clínicas, te encontrarás aprendiendo más sobre costos de adquisición de clientes y estrategias de marketing digital, lo que puede ir mucho más allá de las horas de trabajo tradicionales. Cualquier emprendedor te dirá que estés listo para trabajar horas extra hasta que tengas un horario regular semana tras semana. Esto suele ser gran parte de la lucha de los profesionales que pasan de una estructura laboral tradicional al terreno de las startups. Las noches, tardes y fines de semana ya no son sagrados. Sin embargo, sirven como momentos increíbles para hacer las cosas. En retrospectiva, mientras construyes un negocio, estos son los momentos que aprecias: "He aprendido a amar el viaje, no el destino. Incluso los baches en el camino son desafíos que pueden enseñarte", aconseja el Dr. Bajaj.

Somos afortunados de ser parte de una generación en la que vemos a algunas de las personas más completas de todos los tiempos. La característica clave que tienen todos en común es la versatilidad para no solo especializarse en diferentes áreas, sino también asumir riesgos calculados a medida que persiguen nuevas tecnologías y proyectos. Si te atreves a pensar fuera de la caja, tu experiencia puede llevarte a lugares que nunca hubieras imaginado, ¿y la mejor parte? Todavía eres, y siempre serás, un experto en la materia.