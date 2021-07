Estos 19 libros de negocios me ayudaron a construir una empresa que vale millones de dólares

June 21, 2021 7 min read

Podría decirse que no hay mejor manera de aprender cómo iniciar y hacer crecer un negocio que simplemente sumergirse con un enfoque práctico. Al mismo tiempo, como alguien que construyó un "unicornio" desde cero, también puedo testificar que hay mucha sabiduría en seguir los consejos de otros que ya han pasado por la escuela de los golpes duros. Los libros son una manera maravillosamente accesible de obtener ese consejo, y no faltan profesionales increíbles que comparten lo que saben a través de la palabra escrita. Estos son los títulos que considero de lectura obligada si te tomas en serio el éxito empresarial, el liderazgo y la creación de una empresa de hipercrecimiento.

Nota de la editora: Los títulos en español se refieren a los libros disponibles en este idioma.

1. The Sales Acceleration Formula: Using Data, Technology, and Inbound Selling to go from $0 to $100 Million, de Mark Roberge

Esta es la historia de cómo Hubspot llegó a 100 millones de dólares en ventas por año en ocho años. Mi equipo en KnowBe4 estudió cómo el equipo de Hubspot logró esto y nos basamos en sus mejores prácticas.

2. El Nuevo Posicionamiento (Al Ries y Jack Trout)

Un clásico de relaciones públicas y marketing sobre cómo diferenciarse, hacer que los clientes piensen en ti y permanezcas en sus mentes.

3. Extreme Ownership: How U.S. Navy SEALs Lead and Win (Jocko Willink y Leif Babin)

Este resume las principales ideas de liderazgo en las que confían los SEAL en el combate real y le muestra cómo aplicarlas en su empresa. En KnowBe4 nos ha resultado realmente útil para fomentar la responsabilidad personal y hacer que todos los empleados piensen como si fueran los dueños de la empresa.

4. Cómo Aumentar El Rendimiento De Los Directivos (Andrew Grove)

Un clásico del exdirector ejecutivo de Intel, una de las primeras organizaciones que básicamente sentó las bases de lo que ahora conocemos como gestión de hipercrecimiento. Este libro describe los puntos de vista de Grove sobre la construcción de un negocio, incluido cómo motivar y formar equipos.

5. Mide Lo Que Importa: Cómo Google, Bono y la Fundación Gates Cambian el Mundo Con OKR (John Doerr)

Doerr se basó en las ideas de Grove. Este libro detalla su marco, que utiliza objetivos y resultados clave (OKR) para continuar con el hipercrecimiento. El concepto OKR es lo que impulsa la política de crecimiento 10x de Silicon Valley.

6. Y tu ¿trabajas en una empresa sana o tóxica?: fomenta un ambiente de trabajo sano y conviértelo en la mejor ventaja competitiva de tu empresa (Patrick Lencioni)

Explora la cultura corporativa y la salud corporativa. Este libro sostiene que la salud organizacional es una ventaja competitiva importante y le muestra cómo lograrla.

7. Behind the Cloud: The Untold Story of How Salesforce.com Went from Idea to Billion-Dollar Company-And Revolutionized an Industry (Marc Benioff)

La historia de cómo Benioff creó Salesforce. Este texto ofrece más de 100 "jugadas" (estrategias) que abordan cómo gestionar el hipercrecimiento, desglosadas en cada sector de su organización.

8. Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility (Patty McCord)

Aborda la cultura de la empresa desde una perspectiva de recursos humanos. Este es el libro “¿Lo dijiste en su cara?” Que te desafía a usar una transparencia radical.

9. Customer Success: How Innovative Companies Are Reducing Churn and Growing Recurring Revenue (Nick Mehta, Dan Steinman y Lincoln Murphy)

El libro fundamental sobre cómo hacer felices a los clientes existentes, cómo mantenerlos felices y cómo lograr que se renueven, específicamente para cualquier persona en SaaS.

10. El coach de Sillicon Valley: Lecciones de liderazgo del legendario coach de negocios (Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg y Alan Eagle)

Describe los principios fundamentales enseñados por el “Entrenador del billón de dólares” Bill Campbell, quien asesoró a visionarios como Steve Jobs y Larry Page.

11. Rompe la barrera del no: 9 principios para negociar como si te fuera la vida en ello (Chris Voss)

Negociador de rehenes del FBI durante dos décadas, Voss describe los principios clave para negociar bien en casi cualquier área de la vida. Voss pronunció un discurso de apertura para los empleados de KnowBe4 en el Capitol Theatre en Clearwater, FL. ¡Búscalo en YouTube!

12. Predictable Revenue: Turn Your Business Into a Sales Machine with the $100 Million Best Practices of Salesforce.com (Aaron Ross y Marylou Tyler)

Considerado como la “Biblia” para generar oportunidades de ventas, este libro explica el proceso de ventas que Salesforce.com solía convertirse en un gigante de la industria.

13. Cómo Las Personas Exitosas Dirigen: Lleve Su Influencia Al Próximo Nivel (John C. Maxwell)

Una lectura excelente, breve, poderosa y simple que describe los cinco niveles de liderazgo.

14. Empresas Que Perduran (Jim Collins y Jerry I. Porras)

Un clásico que explora lo que hacen las empresas duraderas y las ayuda a perdurar a largo plazo, no solo años, décadas.

15. The Innovation Stack: Building an Unbeatable Business One Crazy Idea at a Time (Jim McKelvey)

El gran manual sobre cómo seguir innovando y creando nuevos productos.

16. The Copywriter's Handbook : A Step-By-Sstep Guide to Writing Copy That Sells (Robert W. Bly)

Reconocido como el mejor redactor publicitario de Estados Unidos, Bly le muestra una variedad de técnicas para comunicarse bien en anuncios, anuncios publicitarios y más, para que la gente realmente compre lo que usted vende. Se lo recomiendo a todos mis empleados, incluso si la escritura no tiene nada que ver con su puesto, porque ser hábil en la comunicación, ya sea verbal o escrita, es una habilidad necesaria para todos.

17. A Data-Driven Computer Defense: A Way to Improve Any Computer Defense (Roger Grimes)

Del propio evangelista de defensa de KnowBe4, este libro describe cómo alinear sus esfuerzos de seguridad con las amenazas que realmente enfrenta. ¡Lea para asegurarse de que los piratas informáticos no entren!

18. Valley Speak: Deciphering the Jargon of Silicon Valley (Rochelle Kopp y Steven Ganz)

¿Necesita hablar el idioma de Silicon Valley para obtener financiación u otro tipo de apoyo para su negocio? Este es tu diccionario.

19. UP and to the RIGHT: Strategy and Tactics of Analyst Influence: A complete guide to analyst influence (Richard Stiennon)

Si vendes a empresas o B2B y deseas estar en los radares de los analistas, debes comprender cómo operan, qué hacen y cómo hablar con ellos. Este es el libro sobre cómo gestionar todo el proceso del analista.

Iniciar una empresa y administrarla bien requiere que cubras un montón de terreno en muchos temas diferentes. Pero nada dice que no se pueda aprovechar la experiencia de personas que ya han tenido éxito. De hecho, esa debería ser una de tus principales estrategias de éxito. Si deseas comenzar con un negocio propio (o hacer crecer con éxito el que ya tienes), esta es tu lista de lectura esencial. Protege a los árboles y busca las copias digitales y prepara tu mente para lograr tus objetivos comerciales.

P.D.: Piensa en GRANDE.