5 ideas de negocio en solitario que te harán querer dejar tu trabajo

Creo que las escuelas reciben a más líderes de los que arrojan al mundo. Cuando somos jóvenes, el cielo es el límite en términos de lo que podemos hacer. Una vez que vamos a la universidad, hay una serie de caminos muy estrechos que conducen a lo que se considera opciones profesionales aceptables: médicos, abogados, banqueros de inversión, consultores de gestión, ingenieros, etc.

Si no sigues esos caminos, hay un estigma y tal vez incluso algo de miedo de no estar haciendo lo correcto. Creo que lo perdemos porque no nos damos la libertad de explorar las posibilidades más temprano en la vida. El resultado es que esperamos mucho tiempo (demasiado) para perseguir las cosas que nos apasionan.

Esa es una de las razones por las que quiero que las carreras de emprendedores en solitario o solopreneurs sean menos misteriosas. Las personas que quieran trabajar por sí mismas deben saber cuáles son sus opciones.

Comprender la taxonomía de las carreras solopreneurs

Una cosa que he aprendido es que existe una taxonomía de carreras de emprendedores individuales. En general, los propietarios de negocios en solitario se pueden dividir en emprendedores individuales de servicios personales y emprendedores individuales de servicios comerciales, con algunos que abarcan ambos sectores. A los emprendedores de servicios personales se les paga por brindar servicios altamente especializados dentro de un cierto período de tiempo. Existe una relación de uno a uno entre su precio y el tiempo de entrega del servicio.

Los emprendedores solitarios de servicios personales incluyen categorías como:

Empresas de belleza, que abarcan desde cabello, uñas, cuidado de la piel y aseo en general hasta artistas del tatuaje.

Empresas de salud y bienestar, que incluyen a todos, desde nutricionistas y quiroprácticos hasta entrenadores de fitness e instructores de yoga y pilates.

Profesionales de mascotas como entrenadores de perros, gatos, pájaros y caballos, cuidadores, peluqueros y paseadores de perros.

Servicios para el hogar, que van desde limpiadores para el hogar y limpiacristales hasta fontaneros y personal de mantenimiento.

Terapeutas y entrenadores, ayudando a los clientes con todo, desde la planificación y ejecución de grandes proyectos hasta la capacidad de manejar cambios diarios de comportamiento y mentalidad.

Para los emprendedores independientes de servicios comerciales, la relación entre precios y tiempo es más fluida, y el cliente no necesariamente paga por hora. Los solopreneurs en esta categoría son expertos en entregar un resultado o producto en particular, pero puede haber matices en la forma en que se proporciona ese producto o resultado según las necesidades únicas del cliente. Los servicios financieros, marketing, diseño, redacción u otros servicios creativos se incluyen en este banner.

Hay algunas profesiones que caen en ambos grupos, y pueden estar en el lado del servicio personal o empresarial, o en ambos, dependiendo de cómo ofrezcan los servicios. Por ejemplo, los terapeutas y los entrenadores pueden trabajar por horas, pero también tienen modelos comerciales en los que los clientes comerciales pagan a los anticipos. Los profesionales creativos también tienen opciones de retención. Por ejemplo, un fotógrafo podría hacer una sesión única de bodas o un comercial de agencia, que podría incluir varias sesiones.

Carreras comerciales en solitario populares (y poco comunes)

Como economista de negocios en solitario, siempre me fascina lo que revelan los números sobre las carreras de negocios en solitario más comunes y populares.

Por ejemplo, hay más de 700,000 estilistas y más de 300,000 entrenadores de fitness en Estados Unidos. Esas cifras elevadas sugieren que estas son carreras convencionales con las que probablemente estés bastante familiarizado. Puedes ver la cantidad de profesionales en diferentes nichos para tener una idea de si una carrera en particular es probable que sea una opción competitiva y concurrida. Hay alrededor de 166,000 masajistas y alrededor de 78,000 esteticistas. Mientras tanto, se espera que la industria de las mascotas valga alrededor de 99 mil millones de dólares este año, por lo que hay más demanda que nunca para los profesionales de las mascotas.

También puedes saber qué carreras de emprendedores individuales son las más populares al observar la disponibilidad de mercados para esas profesiones. Por ejemplo, en un momento, hubo tres plataformas en línea principales que se enfocaron en ayudar a los consumidores a encontrar limpiadores del hogar (HomeJoy, Handy, Exec), y todavía tienes tres enormes soluciones SaaS enfocadas en grandes salones de belleza, spas y salones (StyleSeat, MindBody y Vagaro).

Hay más demanda que nunca para los profesionales de las mascotas / Imagen: Depositphotos.com

Dicho esto, esos números de tamaño de la industria son divertidos para economistas como yo, pero no son algo de lo que los emprendedores deban preocuparse mucho. El hecho de que ya haya cientos de miles de emprendedores individuales en el nicho elegido en todo el país no afecta la solidez de los lazos con los clientes que ya tiene y puede crear. Con 25.7 millones de empresas individuales, definitivamente hay espacio para ti. Tal vez seas un tutor de preparación universitaria estrella de rock, o tal vez ningún otro estilista pueda hacer un toque francés como tú. Sea cual sea su nicho, tendrás un giro específico - tu punto de venta único (PVU) - que te hará destacar.

Tampoco tienes que optar por las carreras más habituales. Tenemos profesionales de PocketSuite que se desempeñan bien como taxidermistas, ingenieros de sonido y oficiantes de matrimonios. Los negocios de solopreneures se basan en las relaciones, así que piensa si puede construir una marca que la gente compartirá y donde la gran mayoría de sus clientes vendrán de boca en boca. Para las empresas individuales más exitosas, así es como obtienen del 50 al 70% de sus nuevos clientes.

Éxito de seis cifras: los números son más pequeños de lo que cree

La pregunta que la mayoría de los empresarios potenciales quieren saber es cuánto podrían ganar. Según mi experiencia, creo que el listón, en términos de la cantidad de clientes que necesita para tener éxito, está al alcance de cualquiera. Profundizaré en las matemáticas de solopreneur en un artículo futuro, pero nuestros datos sugieren que la mayoría de los solopreneurs pueden miles de dólares cómodamente con solo 50-100 clientes mensuales regulares (o ~ 2.5-cinco clientes por día), sin importar qué tipo de negocio en solitario tengan.

Cualquiera puede lograr el sueño de un emprendedor en solitario que gane bien. Creo fundamentalmente que si las personas estuvieran expuestas antes a la variedad de posibles profesiones comerciales en solitario e hicieran conexiones entre lo que están aprendiendo en la escuela y el camino que tomarán en la vida, estarían súper preparados y confiados para crear y administrar sus propios negocios.