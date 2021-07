Uber al fin adquiere el 100% de Cornershop en un acuerdo multimillonario

June 21, 2021 3 min read

Uber finalmente comprará el 100% de la startup chilena de delivery Cornershop luego de que en 2019 la firma de movilidad diera a conocer sus intenciones para adquirir a la compañía latina cofundada por Daniel Undurraga y Juan Pablo Cuevas.

La operación por 459 millones de dólares fue finalmente avalada en México en diciembre de 2020 por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Uber,- que dirigida por Dara Khosrowshahi -, ya poseía en un 50% de la startup latina; este acuerdo se produce dos años después de una asociación que incluyó una inversión de 250 millones de dólares del gigante de los viajes compartidos.

Oskar Hjertonsson, cofundador de Cornershop, dio a conocer la venta a través de sus redes sociales.

1 When building your future with someone... at some point you gotta go all-in! Today we're announcing that @Uber will acquire 100% of Cornershop. We’re thrilled to join @dkhos and the Uber team to build better solutions for instant local commerce around the world.