Estos 4 hábitos están perjudicando tus probabilidades de éxito

June 24, 2021 7 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Con demasiada frecuencia, los emprendedores consideran el éxito como algo que sucede de una vez. Es una montaña agotadora hasta la cima; un gran jefe vencido al final de un videojuego, un zumbador-batidor que gana la serie. Probablemente podamos culpar de esto a la cultura popular, después de todo, un momento culminante de triunfo es mucho más divertido de ver que todos los pasos lentos y que avanzan lentamente hacia él.

Por mucho que a todos les guste una historia de éxito de la noche a la mañana, casi nunca puedes ver el viaje que se necesita para llegar allí. Mi camino para comenzar mi empresa, JotForm, fue uno que comenzó en la universidad y se fue desintegrando lentamente en el transcurso de varios años. Como fundador bootstrap, nunca experimenté el mega alto que conlleva asegurar una ronda masiva de financiamiento de capital riesgo, pero tampoco he tenido que enfrentar la enorme presión y ansiedad que ese financiamiento generalmente conlleva. No hay mucho en mi historia como fundador que haría que Hollywood clamara en la puerta de mi casa, y eso está perfectamente bien para mí.

El éxito es lo que sucede con el tiempo como resultado de la paciencia, la determinación y la concentración. Los pequeños triunfos se convierten en grandes. Si tienes suerte, habrá ocasiones en las que alcanzarás una meta o un hito digno de reventar una botella de champán. Pero esos momentos no cuentan toda la historia. A continuación, presentamos algunas formas comunes en las que los empresarios perjudican sus probabilidades de éxito a largo plazo.

Ignorar tu bienestar

La práctica de dormir lo suficiente y comer bien ciertamente no es lo suficientemente sexy como para justificar un punto de la trama en casi cualquier película. Pero a pesar de su falta de valor cinematográfico, cuidarse es uno de los pilares para lograr el éxito.

Si bien el estereotipo del fundador de una startup es alguien pegado a su pantalla a las 3 AM, la verdad es que la falta de sueño obstaculiza severamente tus habilidades cognitivas, y un estudio encontró que aquellos que solo duermen 4.5 horas por noche a menudo son más irritables y hacen decisiones más pobres que los que descansan lo suficiente.

Estar demasiado ocupado para dormir va de la mano con estar demasiado ocupado para comer bien y demasiado ocupado para hacer ejercicio. Una vez que empieces a poner excusas, puede ser muy difícil volver a encarrilarte. Esa falta de disciplina probablemente tampoco sea un buen augurio para tu negocio, porque cómo haces algunas cosas es cómo lo haces todo.

Comer bien y hacer ejercicio son inherentemente buenos para ti y tu mente. Pero también te ayudan a aprender a estructurar tu vida en torno a rutinas. Tener la disciplina para hacer una ensalada cuando lo que realmente quieres es un hot dog te ayudará a sentar las bases para establecer otros hábitos positivos, tanto en tu vida laboral como fuera de ella. Entrénate para apreciar el valor de la ganancia a largo plazo sobre la gratificación inmediata, y estarás en el camino del éxito.

Mirar fuera de ti mismo

Siempre es una buena idea estar al tanto de las tendencias dentro de tu industria. Pero hay una gran diferencia entre ser consciente de lo que hay y compararse obsesivamente con los demás.

Tu definición de éxito es exactamente eso: la tuya. Si estás constantemente mirando a tu alrededor para ver lo que hacen los demás, no te estás enfocando en lograr tus propios objetivos. Fijarte en los éxitos percibidos de los demás también te deja abierto a la duda y al pensamiento negativo, los cuales pueden ser fatales para el éxito.

Lo mismo ocurre con la búsqueda de la aprobación de los demás. Sí, la información externa puede ser increíblemente útil para obtener claridad en tu visión o ver algo desde una perspectiva diferente. Pero pedir una crítica constructiva no es lo mismo que necesitar la validación constante de todos los demás. No todo el mundo va a entender tus objetivos y está bien. Ten la confianza para forjar tu propio camino y mantenerte en él.

Tratar de hacerlo todo

Cuando lancé JotForm por primera vez, era responsable de todos los aspectos de mi empresa, desde la ingeniería hasta el marketing. Fue una experiencia de aprendizaje humillante y me ayudó a informar lo que estaba buscando cuando llegó el momento de contratar un equipo y delegar las tareas en las que, francamente, no sobresalía.

Porque, por doloroso que pueda ser admitirlo, no puedes hacerlo todo tu mismo. Dividir tu atención entre demasiadas actividades significa que es poco probable que estés haciendo bien alguna de ellas. No delegar también significa que estás gastando una energía preciosa en cosas que ni siquiera disfrutas. Y cuando entregues una tarea a otra persona, déjala que la haga a su manera. La microgestión no solo es un mal uso de tu tiempo, sino que también conducirá inevitablemente al resentimiento de tu equipo. Si no confías en tus subordinados directos para hacer su trabajo, pregúntate por qué. ¿Es que tienen un rendimiento inferior? ¿O es que te está costando dejarlo ir? Cualquiera de los dos apunta a un problema mayor que debe abordarse.

Decir "sí" a demasiadas cosas es una trampa similar. Si estás de acuerdo con algo para lo que realmente no tienes tiempo, o ganas de hacerlo, ¿a quién estás ayudando? Es mucho mejor decir simplemente "no" que hacer una promesa que no puedes cumplir.

Perder de vista tus metas

A veces puede parecer que dirigir una empresa significa simplemente apagar un incendio tras otro. Aún así, es importante no quedar tan atrapado en el día a día tanto como para olvidarte de tus objetivos a largo plazo.

¿Por qué? En primer lugar, luchar por mantener la cabeza fuera del agua es una forma segura de quemarte. En segundo lugar, tener una visión clara evita que te dediques demasiado a los pequeños contratiempos. Los obstáculos son frustrantes pase lo que pase, pero mirar el panorama general hace que sea más fácil ponerlos en perspectiva.

Tal vez te interese: Cómo usar la inteligencia emocional para lograr el éxito laboral

Esta es un área en la que las películas tienen razón: el fracaso sucederá, pero no es motivo para rendirse. En lugar de ser consumidos por él, las personas con pensamiento a largo plazo ven sus fracasos como lecciones y aprenden de ellos la próxima vez. Con el tiempo, tomarás los reveses de manera menos personal y los entenderás como parte del largo camino hacia el éxito. Porque el éxito no es lo que te encuentras al final del camino, es el camino. Ir a tu ritmo.