Si haces algo que amas, la gente y el dinero te encontrarán

June 25, 2021 6 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

¿Quién eres y cuál es tu negocio?

Soy Ryan Blaser, director ejecutivo y cofundador de Test My Home. Estamos construyendo espacios biológicos basados en los principios de la ciencia ambiental de vanguardia para ofrecer una gama completa de servicios de pruebas ambientales. Tomamos medidas científicas con lo último en tecnología avanzada para detectar exposiciones tóxicas en el entorno construido que pueden causar efectos nocivos para la salud. En última instancia, ayudamos a las personas a crear entornos de vida saludables para mejorar su salud y calidad de vida en general y, en algunos casos, nuestro trabajo puede salvarles la vida.

¿Qué te inspiró a crear este producto?

He estado estudiando ciencias ambientales e ingeniería eléctrica durante más de 25 años. Pero no fue hasta que comencé a luchar con mi propia salud que me di cuenta de que algo no estaba bien. No estaba durmiendo bien, me sentía lento para pasar el día y parecía no poder entender por qué mi salud estaba empeorando. Había visto una gran cantidad de datos e investigaciones alucinantes que me llevaron a una investigación y análisis más exhaustivos sobre los productos químicos que usamos, agua, aire, moho, campos electromagnéticos y todo lo que hay en el entorno que me rodea.

Comencé a probar todos los hogares de mi familia y amigos y, mientras lo hacía, comencé a encontrar muchos problemas que afectaban negativamente su salud y productividad. Descubrí que a muchas personas les faltaba un componente clave para su salud en general, ¡un ambiente no tóxico! ¡Tener buena salud es un derecho que todos deberían poder disfrutar! Entonces nació Test My Home y comenzamos a mejorar la salud de las personas, un hogar a la vez. Desde entonces, hemos trabajado en todo el país, incluidos los hogares de muchas personas influyentes y celebridades.

¿Cuál ha sido tu mayor desafío durante la pandemia y qué hiciste para superarlo?

Cuando se implementaron por primera vez las órdenes de quedarse en casa, inicialmente vimos un declive en los negocios, pero usamos la pandemia como una oportunidad para educar a las personas sobre su salud y su entorno para promover una fuerte inmunidad para combatir el virus. ¡Las personas que originalmente estaban en el trabajo y la escuela todo el día ahora estaban en casa todo el día! Empezamos a recibir llamadas telefónicas de clientes que se enfermaban por tanto estar en casa. Sus hogares, su lugar de refugio y seguridad los estaban enfermando. Así que íbamos a sus casas y probamos y encontrábamos la raíz del problema, les ayudamos a solucionarlo y la gente mejoraba. Entonces, en general, la pandemia creó una oportunidad para que las personas tomaran conciencia de su entorno familiar y de la importancia de una salud sólida. Test My Home experimentó un gran crecimiento debido a la pandemia y se está expandiendo y capacitando a nuevos técnicos para satisfacer la demanda.

¿Qué consejo le darías a los emprendedores que buscan financiación?

Creo en dejar que el dinero siga tu pasión. Si haces algo que amas realmente bien, la gente y el dinero te encontrarán. Todo el mundo tiene prisa por conseguir financiamiento cuando, en cambio, debería centrarse en hacer un trabajo realmente bien. Cuando te pagan por hacer algo que amas, tu trabajo ya no se convierte en un trabajo y que te paguen por hacerlo se vuelve muy gratificante. Teddy Roosevelt dijo una vez: "Haz todo lo que puedas, con lo que tengas, estés donde estés". Concéntrate en eso y el dinero te encontrará.

¿Qué significa para ti la palabra “emprendedor”?

Un emprendedor cree en su producto o servicio con pasión y obsesión. Toman la acción de forma implacable y necesaria para superar los tiempos difíciles.

¿Qué es algo que muchos aspirantes a propietarios de negocios creen que necesitan y que realmente no necesitan?

Creo que los aspirantes a dueños de negocios piensan que necesitan un montón de dinero para comenzar y esto simplemente no es cierto. ¡Empieza con lo que tienes! Lee las biografías de las personas más exitosas de la historia y encontrarás que la mayoría de ellos construyeron los mejores productos en un sótano o garaje utilizando los recursos limitados que tenían.

Steve Jobs construyó Apple con un amigo en su garaje mientras asistía a la universidad después de vender un automóvil para comprar piezas de computadora. Elon Musk trabajaba con su hermano día y noche en una pequeña oficina de estudio en la que también dormían y se duchaban en una Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA por sus siglas en inglés). Sara Blakely, la creadora de SPANX, se cortó las pantimedias, se las deslizó por debajo de los pantalones blancos y fue a la fiesta que la llevó a convertirla en una fortuna de mil millones de dólares.

¿Hay alguna cita o dicho en particular que utilice como motivación personal?

"Concéntrate en ayudar a una persona y 10 de tus amigos llamarán a la puerta". Nadie se convirtió en algo hasta que ayudó a otro. Los negocios no se tratan solo de construir un imperio del dinero. Se trata de ayudar a nuestros amigos y familiares a vivir una vida mejor y el resto de lo que desea sigue.