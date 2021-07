Cómo puedes atraer a los inversionistas para tu negocio

June 28, 2021 5 min read

En lo que respecta a los inversores, no hay una única solución para todos, y no siempre los que "te muestran el dinero" serán los adecuados para tu negocio. El proceso puede parecer abrumador, especialmente para una startup.

Después de haber iniciado y vendido tres empresas, mientras actualmente construyo mi cuarta, he identificado algunos de los factores necesarios cuando se trata de seleccionar los socios inversores adecuados (y no siempre es quién crees que será).

Crea el equipo adecuado para atraer a los inversores adecuados

Siempre ten los ojos abiertos cuando se trate de expandir tu equipo y tu red, porque cada asociación es importante. Por ejemplo, al contratar proveedores de servicios como un abogado o un CPA, busca expertos con experiencia en recaudación de fondos que sepan sobre el viaje en el que te estás embarcando. Por lo tanto, pueden ayudarte como guías en las distintas etapas del crecimiento de la empresa. A menudo, es tu grupo más cercano de aliados comerciales quienes te ayudarán a fomentar las presentaciones, brindarán comentarios y conocimientos, y ayudarán a investigar a los socios potenciales y ejecutivos clave.

La ronda semilla te ayuda a crecer

Podría decirse que los primeros inversores son la parte más importante del ciclo de vida de la recaudación de fondos: ayuda a configurar tu empresa desde el principio y se integrará en las rondas de seguimiento. Por esa razón, tus inversores iniciales deben ser campeones para ti y tu visión, ya que son los actores clave que ayudan a construir las bases de tu empresa a través de su perspicacia y pasión para los negocios. Las personas que traes al inicio pueden ayudar a desarrollar la estrategia y la visión de la startup.

Buscar verdades ocultas

Los mejores inversores invierten más que dinero: dedican su tiempo, energía y habilidades únicas a tu empresa. Compartir la pasión de un emprendedor por tu negocio debe ser inherente a la inversión. Para garantizar esta sinergia, los empresarios deben realizar su investigación con socios comerciales confiables y registros públicos para responder preguntas importantes:

¿Tiene el inversor inversiones complementarias en otros productos?

¿Tiene el inversor conexiones financieras con empresas que se beneficiarían de tu producto?

Si se trata de un fondo de capital riesgo, ¿quiénes son los inversores del fondo?

¿Son tus posibles conflictos con otros miembros de la junta u otras inversiones?

¿Hay posibles agendas ocultas?

Estas respuestas pueden ayudarte a identificar si el inversionista será un socio fuerte a largo plazo.

Busca a aquellos que mejoren tu conjunto de habilidades

Más allá de la afluencia de efectivo, los inversores ofrecen diferentes conocimientos que pueden ayudarte a pensar en tu negocio desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, me concentro en innovar y crear nuevos conjuntos de funciones, mientras que mis inversores aportan perspicacia financiera que puede ayudarme a ver un lado diferente de mi emprendimiento y pensar en hacer crecerlo de diferentes maneras.

Los inversores adecuados te ayudarán a anticipar preguntas difíciles para futuras rondas de financiación y a encaminarte hacia un proceso sin problemas. Debido a que la experiencia en la industria es importante, busco socios que conozcan los matices de mi espacio. Mientras vendía una de mis empresas, un inversor me dio la confianza para rechazar una oferta llamativa y esperar un precio más alto que me permitió establecer las cosas con más éxito para mí y para el negocio. Los inversores adecuados brindan consejos generales y pueden ayudarte a ver el bosque desde los árboles para tomar decisiones que te beneficiarán más.

Persigue relaciones que resistirán la prueba del tiempo

Siempre he creído que en los negocios se trata de jugar a largo plazo. Cultivar relaciones y fortalecerlas con el tiempo dará sus frutos de muchas maneras. La mayoría de los emprendedores se concentran en el negocio que tienen frente a ellos y no siempre están pensando en lo que sigue para esa empresa o incluso en lo que vendrá con sus esfuerzos futuros. Algunos de mis asociados más valiosos han estado conmigo desde que comencé mi primer negocio. He formado fuertes lazos con personas con las que me he asociado durante décadas y, como resultado, son socios de inversión confiables que también creen en mí.

Las relaciones con los inversores a menudo pueden hacer o deshacer el éxito a largo plazo de un negocio, por lo que estas asociaciones deben evaluarse de cerca para asegurarte de que estás haciendo las preguntas correctas, escalando de la manera correcta y, en última instancia, eligiendo a los inversores adecuados.