Spielberg firma un increíble acuerdo con Netflix: 'No podemos esperar a ponernos manos a la obra'

June 22, 2021

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

No es de extrañar que la afluencia de plataformas de servicios de streaming haya hecho que la transmisión directa de películas importantes sea una de las mejores opciones para directores y compañías de producción.

Con la industria del cine sufriendo un gran impacto el año pasado debido a las restricciones relacionadas con la pandemia, las plataformas de transmisión tenían una ventaja completamente nueva.

En un movimiento sorprendente, el gigante de la transmisión Netflix ha anunciado que firmó un acuerdo con la productora del legendario director Steven Spielberg que otorgará a la plataforma los derechos de varios largometrajes de la compañía del cineasta cada año.

La compañía, Amblin Partners, es responsable de la producción de las películas ganadoras del Oscar Green Book y 1917 y ha recaudado un total estimado de 385 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Spielberg se sienta como presidente de Amblin junto al CEO Jeff Small.

"En Amblin, la narración siempre estará en el centro de todo lo que hacemos", dijo Spielberg en un comunicado. “Desde el momento en que Ted [Sarandos, CoCEO de Netflix] y yo comenzamos a discutir una asociación, quedó muy claro que teníamos una oportunidad increíble para contar nuevas historias juntos y llegar al público de nuevas formas”.

No está claro si el propio Spielberg dirigirá alguno de los nuevos largometrajes.

La medida es una gran victoria para Netflix y la industria del streaming en su conjunto, demostrando la legitimidad de las plataformas de streaming y la oportunidad que presentan para que las películas lleguen a una audiencia aún más amplia y diversa.

“Steven es un visionario y líder creativo y, como tantos otros en todo el mundo, mi crecimiento fue moldeado por sus personajes e historias memorables que han sido duraderos, inspiradores y despertando”, dijo Sarandos en nombre de Netflix. "No podemos esperar a trabajar con el equipo de Amblin y nos sentimos honrados y emocionados de ser parte de este capítulo de la historia cinematográfica de Steven".

El acuerdo de múltiples películas de Spielberg lo hará unirse a las filas junto con otros directores icónicos, Martin Scorsese y Spike Lee, que también han producido películas para la plataforma de transmisión.

La asociación es un shock para muchos después de que Spielberg se declarara en el registro en marzo de 2018 criticando la noción de plataformas de transmisión, calificándolas de "peligro claro y presente" para el cine y la industria del cine.

"No creo que las películas que solo reciben calificaciones simbólicas en un par de cines durante menos de una semana deban calificar para la nominación al Premio de la Academia", dijo en ese momento sobre si las películas hechas para transmitir deben considerarse o no. para la nominación al Oscar. “Una vez que te comprometes con un formato de televisión, eres una película para televisión. El buen espectáculo merece un Emmy, pero no un Oscar ”.

Netflix ha subido actualmente más del 6% año tras año.