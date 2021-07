Pareja de campesinos sembró por accidente los mangos más costosos del mundo y ahora necesitan seguridad privada

June 22, 2021 6 min read

A veces, la riqueza es producto del esfuerzo y el trabajo duro, y otras veces es mera cuestión de suerte. Eso lo tiene claro la pareja de campesinos Rani y Sankalp Parihar, quienes por accidente sembraron algunos de los mangos más costosos del mundo. Ahora tienen árboles de mango Miyazaki cuyo costo por kilo llega a alcanzar hasta 270,000 rupias (unos 3,630 dólares o 74,600 pesos mexicanos).

La historia de estos horticultores, habitantes de la ciudad de Jabalpur, en el estado de Madhya Pradesh, India, parece sacada de una película. Todo comenzó hace cuatro años, cuando los Parihar se dirigían a Chennai, al sur del país, a comprar algunos árboles para sembrar. En el tren se encontró a un misterioso hombre que le ofreció las valiosas plantas.

“Me ofreció estos árboles jóvenes y me pidió que los cuidara como a nuestros bebés. Los plantamos en el huerto sin saber qué variedad de mangos producirían”, relató Sankalp al medio The Times of India.

En 2020, cuando los árboles crecieron y comenzaron a dar frutos, notaron que eran muy diferentes a otros tipos más comunes de mangos. Estos tenían un intenso color rubí bastante inusual.

“Como no conocía el nombre de esta variedad, le puse el nombre de mi madre Damini a la fruta. Más tarde, investigamos sobre esta variedad y encontramos el nombre real. Pero sigue siendo Damini para mí", agregó Parihar.

Para su sorpresa, resultaron ser mangos Miyazaki originarios de Japón, que se encuentran entre los más caros del mundo.

