¿Quieres tener un negocio que perdure en el tiempo y crezca? Primero construye bases legales sólidas

Para empezar un negocio con perspectiva a futuro no basta tener una buena idea. Hay que resolver cuestiones importantes en el ámbito jurídico como aspectos de propiedad intelectual, elegir la correcta estructura legal de tu empresa y tramitología diversa, que, aunque podría parecer engorroso, es importante hacer bien desde el inicio.

Muchos emprendedores dan poca importancia a resolver de forma cuidadosa estos aspectos o suponen que se trata de algo secundario y al cabo de un tiempo, cuando sus operaciones crecen, descubren una desagradable realidad.

Mauricio Portillo Barragán es socio fundador de la firma especializada en temas corporativos y fiscales pdlc y mentor Endeavor. En entrevista con Entrepreneur dice que es importante que los emprendedores no nada más piensen en salir del paso, sino que analicen a dónde quieren llegar.

“Si las bases no son sólidas y los cimientos no son lo suficientemente fuertes mañana nos vamos a enfrentar a problemas que van a costar más, que serán más tardados y que pueden hacerle un daño importante al negocio”, advierte. Recomienda por eso definir un presupuesto para los gastos legales y ser muy inteligente al determinar en cuáles incurrir. Además, dice, hay que establecer una base legal sólida de protección.

“Muchas cosas que no vemos agregan valor a los inversionistas, que, al momento de invertir buscan un proyecto que les de seguridad. Y esto te lo puede dar una buena estructura”. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, a que existan reglas de gobierno corporativo y que no todo dependa del fundador. El que no todo recaiga en una sola persona ayuda a dar mayor certeza de la continuidad de un negocio, explica el abogado.

Mauricio Portillo Barragán, socio y fundador de la firma de Consultoría pdlc. Foto: Cortesía

Construir puentes

Portillo Barragán reconoce que los temas legales pueden parecer ajenos a la operación de las startups y negocios que van comenzando. Por eso, en 2012, junto con su amigo y ahora socio Edgar de la Cruz, fundó su despacho pdlc. “Queremos ser ese puente a la solución y acompañarlos en el camino hasta llevarlos a buen destino”, comenta.

Desde el inicio el despacho se ha distinguido por la amplia experiencia que respalda a cada miembro del equipo: cinco socios y 55 especialistas en derecho corporativo, fiscal, propiedad intelectual, migratorio, laboral, contabilidad, litigio civil y mercantil.

“Es muy importante que en una sola mesa haya una solución integral a los problemas de cada uno de nuestros clientes y por eso decidimos hacernos una firma de servicios integrales. Tenemos claro que nuestros clientes son lo más importante y estamos dispuestos a hacer historia junto con ellos”, dice el abogado.

Por eso, uno de sus objetivos es romper paradigmas en el mundo de la abogacía y adecuarse a la nueva era de hacer negocios, distinguiéndose de entre todos por sus capacidades y sobre todo, cercanía con el cliente.

Son casi 10 años los que pdlc lleva operando. En este periodo ha brindado sus servicios tanto a grandes corporativos, empresas transnacionales, compañías en la industria petroquímica, como a startups y emprendedores que comenzaron a crear sus negocios y confiaron en la firma. “para nosotros no hay cliente pequeño y atendemos a cualquier perfil de cliente. Esto nos ha permitido atender a los clientes desde diferentes perspectivas”, explica Portillo Barragán. Es algo que les da certeza y los habilita a ofrecer las mejores soluciones.

Algunos ejemplos de empresas en crecimiento con las que ha trabajado el despacho son: PayRetailers, Pinion, Smartopi, Maestrik o la recién nombrada empresa Unicornio, Kavak.

Abogados titulares de la firma pdlc. Foto: Cortesía

Evita errores comunes

Portillo Barragán dice que uno de los errores más comunes entre los emprendedores es no poner las cosas por escrito. “Gran parte de los negocios se inician entre familiares o amigos, pero es muy diferente una relación de amistad o familia a una de negocios. La recomendación es que pongan todo por escrito cuando están en buen momento, porque después será imposible”, dice el abogado.

Y es que las personas piensan que se trata solo de confiar y creer que no pasará nada, que pase lo que pase prevalecerá la amistad o la familia y tristemente no es así. Mauricio advierte, “cuando hay negocios y dinero de por medio he visto un sinfín de casos que la amistad o la familia acaban siendo dañados por efecto del negocio”.

Otro aspecto al que hay que poner atención es a los intangibles, dice el especialista. “Hoy hay grandes empresas con valuaciones muy importantes, tomando en cuenta únicamente el impacto de sus marcas. Con la forma tan ágil y rápida en la que va el mundo, las redes sociales y las forma de comunicarse, las marcas tienen un impacto masivo impresionante”, comenta. Es por esa razón que cobra tanta importancia proteger las marcas.

Como recomendación final, el socio fundador de pdlc insiste en que, “hay que soñar en papel y tener las reglas claras desde el inicio. Es lo que hace toda la diferencia en el camino del emprendedor. El papel permite recordar por qué empezó el negocio y el fin último que tiene. Cuando hay fracasos siempre tendrás esas hojas a las cuales regresar y recordar por qué estás aquí”.