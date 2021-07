La camiseta del primer jugador de la NFL abiertamente gay rompe récords de ventas

June 24, 2021 3 min read

El jugador de la NFL Carl Nassib llegó a los titulares esta semana al ser el primer jugador activo de la liga en declarar públicamente que es homosexual, recibiendo una asombrosa efusión de apoyo de sus compañeros de equipo hasta del presidente Joe Biden.

El ala defensiva de Las Vegas Raider tomó la decisión de salir durante el mes del Orgullo a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram el lunes.



"Solo quiero tomarme un momento para decir que soy gay", dijo Nassib a sus seguidores en la plataforma. "Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención, pero creo que la representación importa".

Durante el clip, el atleta profesional también dijo que donaría 100,000 al Proyecto Trevor, una organización sin fines de lucro dirigida a la prevención del suicidio entre los jóvenes miembros de la comunidad LGBTQ, alentando a los espectadores a donar y aprender más sobre la organización también.

La publicación de Nassib fue bien recibida y se reflejó en las ventas de su jersey.

Adam Schefter de ESPN anunció a través de Twitter que el lunes y martes, la camiseta de Nassib fue el jersey de la NFL más vendido en el sitio web del gigante de ropa deportiva Fanatics.

Raiders’ DE Carl Nassib is the top-selling NFL jersey across the @Fanatics’ network both yesterday and today.