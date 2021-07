Banco Azteca pronto aceptará Bitcoin y será el primero en México que integre criptomonedas, anuncia Ricardo Salinas Pliego

June 28, 2021 4 min read

A pesar de los altibajos de las criptomonedas en los últimos meses, varios de los grandes multimillonarios del mundo siguen apostando por las divisas digitales. El más reciente es el magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien anunció que Banco Azteca se alista para ser la primera entidad bancaria en México que aceptará Bitcoin.

La gran revelación ocurrió durante la madrugada de este 27 de junio, durante una conversación casual en Twitter entre el fundador de Grupo Salinas y Michael Saylor, el multimillonario fundador de Microstrategy.

“Si espera preservar su riqueza durante una generación, @RicardoBSalinas le sugiero que invierta en Bitcoin. La estrategia es simple: elija el activo de mayor calidad que pueda encontrar y #hodl [‘reténgalo’, según la jerga usada en el mundo cripto]”, escribió Saylor. Su tuit incluía un video donde el dueño de Banco Azteca decía que la criptomoneda debería estar en la cartera de todos los inversores.

La respuesta de Salinas Pliego dejó a todos boquiabiertos:

“Claro, recomiendo el uso de Bitcoin, y mi banco y yo estamos trabajando para ser el primer banco en México en aceptar Bitcoin, si necesitas más detalles o información, sígueme en mi cuenta de Twitter”, escribió el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra, entre otras empresas.

That's totally right, #Bitcoin is the new gold, but too much more portable, transport #Bitcoin is so much easier than having your in pockets gold bars … and i know that I'm going to be attacked by gold lovers