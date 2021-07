Google pondrá un anuncio que te hará saber cuando lo que estás leyendo no es verídico

June 28, 2021 1 min read

Google está probando un nuevo aviso que aparecerá cuando la información que estás leyendo sea muy nueva y, por lo tanto, no se haya podido comprobar si es verdadera. Esto pasa mucho con breaking news, las primeras fuentes en reportar un acontecimiento puede que no tengan la información completa o no hayan tenido tiempo de corroborar lo que se está compartiendo.

El anunció leerá:

“Parece que estos resultados están cambiando rápidamente. Si este tema es nuevo, los resultados de fuentes confiables pueden tomar un tiempo.”

Otra meta que tiene es brindarle al usuario más contexto sobre lo que está leyendo al sugerirle otras fuentes que hablen de lo mismo, así tendrá más información para formar un juicio sobre lo que está leyendo. La función ya está saliendo en inglés en Estados Unidos y pronto estará disponible en todo el mundo.